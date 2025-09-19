'Tổng tài' ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?

Ngoài công ty bán khóa học với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, "tổng tài" trong vụ ra lệnh đánh người ở quán cà phê còn quản trị nhóm khởi nghiệp hơn 355.000 thành viên.

"99% gia đình đang làm sai nguyên tắc tài chính cơ bản nhất" là lời giới thiệu về khóa học tài chính gia đình của Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội), do N.V.T. (28 tuổi), làm chủ tịch. T. là nhân vật "tổng tài" trong đoạn video ra lệnh đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội ngày 17/9.

Trong clip, T. diện bộ vest cơ bản, cổ thắt cà vạt, phong thái vắt chéo chân cùng điệu bộ giơ tay ra lệnh dứt khoác khiến cộng đồng mạnh ví von là "tổng tài". Đây là từ ý chỉ người đứng đầu một tổ chức nhưng thường được sử dụng trong các tiểu thuyết hư cấu, phim ảnh.

Sau khi lên tiếng xác nhận danh tính, thân phận chủ tịch của T. đang tạo sự chú ý trên khắp mạng xã hội.

Bán khóa học gia đình

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty ra đời vào tháng 11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Thành lập vào giai đoạn Covid-19, song đến tháng 7, công ty mới ra mắt khóa học trực tuyến đầu tiên. Tên gọi trên website là "2 giờ tái thiết tài chính gia đình" cùng diễn giả là một chuyên gia tài chính có tiếng. Trong khi đó, Fanpage lại giới thiệu rằng tên khóa học là "Tài chính gia đình dành cho ba mẹ" và sự xuất hiện của 4 diễn giả khác đều là thành viên trong công ty (bao gồm T.).

Tấm quảng cáo được T. dùng làm ảnh bìa trang cá nhân. Ảnh: Facebook.

Trên website của đơn vị, khóa học đưa ra thông tin mô tả chung chung về lợi ích và mục tiêu dành cho đối tượng các cặp đôi chuẩn bị tiến vào hôn nhân, muốn tăng tích lũy tài sản, vợ chồng sắp có con hoặc đang nuôi con nhỏ. Đồng thời giảm giá sâu từ 1 triệu đồng/người xuống còn 299.000 đồng, đính kèm số tài khoản của "tổng tài".

Tuy nhiên, Fanpage không còn tìm thấy trên Facebook. Tại hashtag #WinBusinessAcademy, hàng chục bài viết quảng cáo khóa học với câu từ nhấn mạnh vào sự tan vỡ của gia đình do bất cập về tài chính và sự khan hiếm của khóa học như "lần đầu tiên và có thể là duy nhất trong năm", "chỉ nhận 1.000 học viên - đủ là đóng!", "99% gia đình làm sai nguyên tắc tài chính cơ bản nhất".

Ngoài ra, trong bài viết hồi tháng 6/2024, T. tự nhận là một trong số người quản trị (admin) của nhóm Facebook "Ý tưởng khởi nghiệp" khoảng 355.000 thành viên. Mục tiêu nhóm nhằm chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, đầu tư từ thành viên trong cộng đồng và kết nối các nguồn lực. Nhóm này được thành lập vào năm 2020 và đổi tên lần gần nhất vào năm 2024.

Khởi nghiệp với Cờ Ngũ Hành

"Tổng tài" T. từng xuất hiện trong một bản tin của VTV từ tháng 10/2019 và Đài Phát thanh Hà Nội liên quan đến Cờ Ngũ Hành. Trong đoạn phóng sự, Thiên được giới thiệu là nhà khởi nghiệp truyền cảm hứng cho giới trẻ, xây dựng mô hình trò chơi dựa trên văn hóa dân gian Việt Nam.

T. chia sẻ đây là trò chơi trí tuệ 2 người lấy cảm hứng từ âm dương ngũ hành, các vì sao xoay quanh hệ mặt trời, mô tả cuộc chiến tranh giữa ngày và đêm trong Thái dương hệ. Bộ cờ có mức giá 39.000 đồng/sản phẩm.

T. xuất hiện trên Đài Phát thanh Hà Nội trong một bản tin năm 2019.

Cờ Ngũ Hành được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả vào tháng 7/2019. Tháng 7/2020, đơn vị phát triển ứng dụng chơi cờ, phục vụ người dùng hệ điều hành IOS.

Đến năm 2023, T. tiếp tục mở rộng tệp khách hàng khi tuyển cộng tác viên và đại lý trên toàn quốc và mở quỹ N.V.T. "Xây dựng trường học và dành tặng học bổng cho các trẻ em vùng cao". Dựa trên Fanpage chính thức, 35% lợi nhuận sẽ được gửi đến quỹ. Đơn vị thông báo doanh thu sẽ cập nhật vào 19h hàng tuần. Song, đến nay, vẫn chưa có bài viết nào liên quan đến vấn đề này.

Ngoài Cờ Ngũ Hành, thanh niên 28 tuổi còn cho ra mắt bộ giáo cụ tài chính Cờ Doanh Nhân, được giới thiệu là "lấy cảm hứng từ nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa".

T. cho biết bộ giáo cụ mô phỏng cách vận hành của một xã hội thu nhỏ, mở ra bối cảnh với 5 loại thị trường cơ bản được xác định là: Thị trường hàng hóa và dịch vụ, Thị trường sức lao động, Thị trường khoa học và công nghệ, Thị trường bất động sản và Thị trường tài chính.

"Thông qua trải nghiệm, học viên sẽ chắt lọc được những tư duy, kinh nghiệm và hấp thu được những giá trị cốt lõi mang tính ứng dụng giúp họ học được cách quản lý tài chính cá nhân, đầu tư, kinh doanh và làm chủ một cách thông minh và hiệu quả nhất", T. viết trong phần giới thiệu trò chơi.

Chiều 18/9, N.V.T (sinh năm 1998) xác nhận mình là người xuất hiện trong clip ra lệnh đánh nhân viên sau khi bị nhắc nhở không hút thuốc tại quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội). Sau khi bị gia đình tung video bằng chứng và nhờ công an phường Vĩnh Tuy vào cuộc, T. đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và đến tận nơi vào sáng 19/9.