Tống tiền bằng clip nhạy cảm, chiếm đoạt 1.200 camera giám sát

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quốc Việt (SN 1994, ở Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, Công ty Gotech do Việt và vợ là Nguyễn Thị Thu H. thành lập, ngành nghề kinh doanh, lắp đặt camera giám sát.

Công ty của vợ chồng Việt là đối tác làm ăn lâu năm với Công ty CP Vũ Hoàng. Hai công ty đã nhiều lần ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và thanh toán tiền, hàng đầy đủ, đúng hạn, không phát sinh mâu thuẫn tranh chấp.

Khoảng tháng 5/2023, do kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, lợi dụng uy tín làm ăn giữa hai công ty, Việt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác.

Bị can Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 19 và 21/6/2023, Nguyễn Quốc Việt đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty CP Vũ Hoàng tin tưởng bán cho bị can 1.200 camera giám sát có tổng giá trị là hơn 522 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Việt không trả tiền cho đối tác mà chiếm đoạt số camera giám sát nói trên đem bán cho 2 đối tác khác với giá hơn 454 triệu đồng để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Sau khi Công ty CP Vũ Hoàng nhiều lần đòi tiền, Việt đã chuyển khoản 100 triệu đồng. CQĐT còn làm rõ, dù không có camera để bán, Việt đã đưa ra thông tin gian dối với anh Phan Văn Công và Phan Văn Giới rằng bị can có lô hàng 690 chiếc camera giám sát giá tốt.

Việt yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước 80% tiền hàng. Sau khi nhận cọc số tiền hơn 234 triệu đồng của 2 vị khách, Việt đã chiếm đoạt số tiền trên và chi tiêu hết. Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Quốc Việt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 triệu đồng, khắc phục 100 triệu đồng.

Tại CQĐT, Việt khai do kinh doanh bất động sản thua lỗ, mất khả năng trả nợ, bị các chủ nợ tìm uy hiếp, nên Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Việt đã trả nợ cho các chủ nợ không quen biết ngoài xã hội.

Trước khi bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc như trên, vào ngày 21/5/2024, TAND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xử phạt Việt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, với ngành nghề kinh doanh, lắp đặt camera giám sát, công ty của vợ chồng Việt có trụ sở tại Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Cuối năm 2022, Việt được giao lắp 6 camera an ninh kèm theo đầu ghi tại nhà chị H. (ở Đà Nẵng). Quá trình lắp đặt, Việt vừa cài đặt tài khoản camera cho chị H, vừa cài đặt tài khoản camera vào điện thoại của mình để quản lý.

Thời điểm tháng 9/2023, Việt vay nợ nhiều người và mất khả năng trả nợ. Đối tượng nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để tìm hình ảnh, clip nhạy cảm của khách rồi nhắn tin đe dọa, tống tiền khách hàng.

Việt truy cập vào tài khoản, ghi lại clip nhạy cảm của chị H., lưu lại trong điện thoại rồi gọi điện cho chị H. thông báo cho nạn nhân biết mình đang giữ 2 clip nhạy cảm của chị.

Nguyễn Quốc Việt yêu cầu chị H. phải chuyển 130 triệu đồng thì mới xóa clip nhạy cảm nói trên. Chị H. thương lượng giảm giá xuống còn 110 triệu đồng và được Việt chấp nhận. Sau đó, chị đã đến công an trình báo sự việc

Ngoài ra còn có người bị hại ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã gửi đơn tố Việt lừa đảo, chiếm đoạt 4 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá hơn 45 triệu đồng và 11 điện thoại iPhone các loại trị giá hơn 50 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền mặt.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.