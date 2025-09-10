Top 20 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành nào?

Trong top 20 bác sĩ nội trú khóa 50 của Đại học Y Hà Nội, 7 người chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình, 3 người chọn Ung thư.

Gần một ngày qua, Match Day - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành - thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngành nào "nóng"?

Năm 2025, Đại học Y Hà Nội đào tạo 38 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Số người dự thi lên đến 952 và chỉ 690 người đạt điều kiện. Theo quy trình lựa chọn, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Tuy nhiên, từ số 427, thí sinh chỉ được hô tên khi những người xếp trên từ chối quyền đăng ký.

Ở ngành Y khoa (360 chỉ tiêu), phần hô tên chuyên ngành của 20 người dẫn đầu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Trong số đó, 7 người chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình, 3 người chọn chuyên ngành Ung thư, 2 người chọn Chẩn đoán hình ảnh, 2 người chọn Nội tim mạch, một người chọn Nhi khoa và một người chọn Gây mê hồi sức.

Thông tin cụ thể như sau:

STT Bác sĩ Chuyên ngành Cơ sở 1 Vũ Ngọc Duy Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 2 Hoàng Mai Phương Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội 3 Nguyễn Thu Thủy Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 4 Đinh Duy Khương Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội 5 Đặng Thị Ngọc Linh Nội tim mạch Đại học Y Hà Nội 6 Phạm Mạnh Hùng Ung thư Đại học Y Hà Nội 7 Nguyễn Thị Huế Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 8 Tô Văn Huấn Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 9 Đỗ Đăng Cường Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 10 Trần Đức Huy Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 11 Nguyễn Phan Thùy Linh Nhi khoa Đại học Y Hà Nội 12 Vũ Trần Hoàng Anh Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội 13 Nguyễn Đức Duy Gây mê hồi sức Đại học Y Hà Nội 14 Ngô Thu Hà Ung thư Đại học Y Hà Nội 15 Trần Văn Phúc Sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội 16 Nguyễn Đức Hiếu Nội tim mạch Đại học Y Hà Nội 17 Nguyễn Văn Thăng Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội 18 Lê Thị Thanh Hải Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội 19 Bùi Tuấn Thành Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội 20 Nguyễn Trường An Ung thư Đại học Y Hà Nội

Theo thông tin từ nhà trường, Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình là hai ngành "nóng" khi ngay từ lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu đã được lựa chọn.

Một điểm nhấn khác đến từ những thí sinh có thứ hạng cao, tiêu biểu như số 61 - bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng quyết định không lựa chọn bất kỳ chuyên ngành nào để nhường lại cơ hội cho đồng nghiệp sau.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Hoàng cho biết cùng với Đại học Y Hà Nội, anh đã trúng tuyển bác sĩ nội trú ở Đại học VinUni và chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức tại đây.

Vì sao thi bác sĩ nội trú gây chú ý?

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các bác sĩ trẻ dưới 27 tuổi, mới tốt nghiệp đại học y khoa chính quy. Đây được coi là chương trình đào tạo tinh hoa của ngành y.

So với các chương trình cao học hay chuyên khoa I, kỳ thi bác sĩ nội trú được đánh giá là khó khăn hơn nhiều. Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần, với số lượng chỉ tiêu rất hạn chế. Một số chuyên ngành chỉ tuyển vài người mỗi năm.

Năm nay, Đại học Y Hà Nội yêu cầu điều kiện dự thi bác sĩ nội trú bao gồm: Tốt nghiệp đại học y khoa chính quy năm 2025, ngành học phù hợp với chuyên ngành đăng ký, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, Đại học Y Hà Nội, cho biết kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện.

Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới.

Thầy Tú nhấn mạnh lựa chọn chuyên ngành không chỉ là “chọn nghề” mà còn là “nghề chọn người”; thành công sẽ thuộc về những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề.

Vị hiệu trưởng nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm đào tạo khắc nghiệt nhưng cũng rất quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân.