Toyota bị kiện vì hệ thống bluetooth, đền bù khách 7.000 USD/người

Một vụ kiện kéo dài 6 năm liên quan đến hệ thống Bluetooth trên xe Toyota, buộc hãng bồi thường cho khách hàng mỗi người gần 7.000 USD.

Chuyện bắt đầu từ phản ánh của nhiều tài xế rằng khi sử dụng chế độ rảnh tay qua Bluetooth, người ở đầu dây bên kia thường nghe vọng lại chính giọng nói của họ. Theo nguyên đơn, lỗi này không chỉ gây khó khăn khi đàm thoại mà còn làm giảm giá trị chiếc xe. Toyota phủ nhận, cho rằng nguyên nhân đến từ việc dùng sai tính năng.

Dù không thay đổi quan điểm, hãng xe Nhật vẫn đồng ý bồi thường cho 14 nguyên đơn. Mỗi người sẽ nhận khoảng 6.800 USD , trong khi nhóm luật sư thu về 3,15 triệu USD , theo CarComplaints. Toyota không thừa nhận có lỗi hay khiếm khuyết, và dẫn lại bản thông báo kỹ thuật từng gửi đại lý trước đó.

Trong thông báo, kỹ thuật viên được hướng dẫn rằng hiện tượng vọng tiếng xuất hiện khi âm lượng chế độ rảnh tay để quá thấp. Nội dung này tiếp tục được lặp lại trong video hướng dẫn và “Chương trình hỗ trợ khách hàng” ra đời từ thỏa thuận. Theo đó, người dùng cần chỉnh điện thoại về mức âm lượng tối đa, sau đó hạ âm lượng màn hình giải trí xuống 45 hoặc thấp hơn. Nếu vẫn còn vọng, nên giảm thêm.

Vấn đề này ảnh hưởng đến hầu hết xe Toyota sản xuất trong giai đoạn 2014-2019. Phiên điều trần cuối cùng sẽ diễn ra ngày 2/3/2026 tại Tòa án quận trung tâm California, Mỹ.

Cho đến khi có phán quyết cuối, nhiều chủ xe có lẽ sẽ tự hỏi, liệu 6 năm kiện tụng có đáng để đổi lấy một video hướng dẫn cách chỉnh âm lượng?