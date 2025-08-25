Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

|
Liên doanh Toyota và Kirloskar Group đã chính thức ra mắt chiếc Toyota Camry Sprint Edition dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này được phát triển dựa trên chiếc Camry thế hệ thứ 9 mang mã XV80, sở hữu khung gầm toàn cầu TNGA.
|
Phiên bản thể thao của mẫu sedan hạng D này từng được giới thiệu vào cuối năm 2024 với một số tùy chỉnh về ngoại hình. Sau gần 1 năm ra mắt, Toyota Camry Sprint Edition tiếp tục được thay đổi nhẹ về hiệu ứng thị giác.
|
Toyota Camry Sprint Edition vẫn giữ nguyên các đường nét thể thao nguyên bản như mui xe, viền cản trước/khuếch tán gió thiết kế mới, cột A và cột C... được sơn tối màu.
|
Điểm khác biệt lớn nhất đến từ nắp capo và nắp khoang hành lý, giờ đây cũng được sơn màu đen nhám mạnh mẽ, gợi nhớ đến thiết kế của chiếc Toyota Crown Crossover RS.
|
Vẫn giữ nguyên bộ lốp 235/45R18, phiên bản thể thao Sprint Edition sử dụng bộ mâm đa chấu 18 inch được sơn đen nhám. Hệ thống treo vẫn sử dụng cơ cấu MacPherson tại cầu trước và tay đòn kép tại cầu sau.
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sơn ngoại thất như đỏ Emotional Red, trắng Platinum White Pearl, xám Cement Grey, xám Precious Metal hay xanh Dark Blue Metallic.
|
Khuếch tán gió cản sau cũng được thiết kế lại với tông màu tối kết hợp viền chrome. Đặc biệt, xe còn được trang bị cánh gió nhỏ tại nắp khoang hành lý để trang trí.
|
Nội thất của Toyota Camry Sprint Edition không có sự thay đổi khi vẫn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đồng kích thước 12.3 inch.
|
Xe chỉ có duy nhất trang bị ghế bọc da Smooth Leather màu nâu, đi kèm tính năng thông gió cho hàng ghế trước. Người ngồi sau có thể điều khiển điều hòa, âm thanh, tựa lưng, rèm che nắng... bằng màn hình cảm ứng ở bệ tay trung tâm.
|
|
Xe được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với nhiều tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình sử dụng radar cao cấp, pha cos thông minh, hệ thống 9 túi khí...
|
Toyota Camry Sprint Edition sử dụng động cơ Dynamic Force Engine 4 xy-lanh thẳng hàng 2.5L đi kèm công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5, hiệu suất 187 mã lực/221 Nm.
|
Đi kèm là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu mạnh 136 mã lực/208 Nm, kết hợp bộ pin điện lithium-ion với nguồn 251,6 V, giúp chiếc xe có tổng công suất 230 mã lực.
|
Vận hành cùng với động cơ hybrid là hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có các chế độ lái Normal, Sport và Eco, bên cạnh chế độ lái thuần điện EV Mode.
|
Mẫu sedan hạng D cũng được trang bị các tính năng tiện nghi như hệ thống âm thanh JBL 9 loa, điều hòa 3 vùng độc lập, sạc không dây, HUD, chức năng lọc không khí nanoe X...
|
Tại Ấn Độ, Toyota Camry Sprint Edition được bán với mức giá 4,85 triệu rupee (khoảng 55.550 USD), không đổi so với Camry Hybrid phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu sedan này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toyota Bidadi.
