Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

Phiên bản thể thao của mẫu sedan hạng D này từng được giới thiệu vào cuối năm 2024 với một số tùy chỉnh về ngoại hình. Sau gần 1 năm ra mắt, Toyota Camry Sprint Edition tiếp tục được thay đổi nhẹ về hiệu ứng thị giác.