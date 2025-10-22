Toyota Corolla Cross 'hầm hố' với gói độ địa hình chính hãng

Dự án này lấy cảm hứng từ núi Nasu (Nhật Bản), một địa danh nổi tiếng với leo núi, suối nước nóng và các hoạt động ngoài trời. Thú vị hơn, 'nasu' còn có nghĩa là quả cà tím trong tiếng Nhật, vốn được thể hiện qua màu sơn tím độc đáo.