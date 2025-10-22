Toyota Corolla Cross 'hầm hố' với gói độ địa hình chính hãng

|
Toyota vừa giới thiệu bản độ ấn tượng Corolla Cross Nasu Edition. Đây là một concept đặc biệt, biến mẫu crossover đô thị thành một chiếc xe phiêu lưu địa hình ấn tượng.
Toyota Corolla Cross Nasu Edition kết hợp khả năng off-road, phong cách độc đáo và phụ kiện tiện ích, đưa thiết kế này vượt xa định vị của một chiếc crossover đô thị ban đầu.
Dự án này lấy cảm hứng từ núi Nasu (Nhật Bản), một địa danh nổi tiếng với leo núi, suối nước nóng và các hoạt động ngoài trời. Thú vị hơn, 'nasu' còn có nghĩa là quả cà tím trong tiếng Nhật, vốn được thể hiện qua màu sơn tím độc đáo.
Các trang bị trên xe được phát triển bộ phận SPAD của Toyota (Phòng phát triển phụ tùng dịch vụ và phụ kiện), giúp nâng cao tính năng và phong cách cho các mẫu xe.
Các trang bị theo xe gồm bodykit độc quyền và hốc lấy gió nắp capo, bộ phụ kiện Overlanding với thanh chống va gầm, baga mui với giá nóc có khớp xoay linh hoạt.
Mẫu crossover này cũng được bổ sung dải đèn LED chiếu sáng phụ trợ và đèn sương mù cải tiến, nội thất phong cách off-road, hệ thống ngăn kéo cùng tủ lạnh tại khoang hành lý và chiếc xe đạp thửa riêng nhằm tri ân tài năng trẻ Asa Vermette.
Toyota Corolla Cross Nasu Edition vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L mạnh 152 mã lực. Kết hợp cùng hệ thống hybrid, chiếc xe có công suất tối đa 199 mã lực.
Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian truyền sức mạnh xuống mặt đường thông qua hộp số ECVT và bộ mâm thửa riêng, kết hợp lốp địa hình Toyo Open Country A/T III.
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition sẽ chính thức được trưng bày tại triển lãm SEMA Show 2025 được tổ chức ở Las Vegas, Mỹ. Hãng xe chưa cho biết có kế hoạch đưa mẫu xe độ thú vị sản xuất thương mại hay không.
