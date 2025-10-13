Toyota Corolla thế hệ mới trông như Jaguar điện

Dòng xe bán chạy nhất toàn cầu của Toyota được thay áo mới, nhưng lại trông khá quen thuộc.

Toyota vừa công bố hàng loạt mẫu xe ý tưởng sẽ ra mắt tại Japan Mobility Show 2025, trong đó tâm điểm là concept sedan thể hiện tương lai của dòng Corolla, mẫu xe bán chạy nhất thế giới.

Mẫu concept xuất hiện trong video chiến dịch “To You Toyota” cho thấy hướng thiết kế hoàn toàn khác so với Corolla thế hệ 12 hiện nay. Xe mang dáng vẻ sắc sảo, hiện đại với tỷ lệ thân xe gợi nhớ các mẫu xe điện.

Phần đầu nổi bật với ngôn ngữ thiết kế “hammerhead” đặc trưng, đèn LED chạy ngang toàn chiều rộng kết hợp các đường dọc tinh tế. Mẫu xe không có lưới tản nhiệt truyền thống, chỉ còn khe hút gió nhỏ dưới cản và hốc thoát khí ngay chân kính chắn gió.

Nhìn ngang, đây vẫn là sedan 4 cửa mang dáng dấp kế thừa dòng Corolla. Hốc bánh trước có cổng sạc, chi tiết dọc dưới gương tạo điểm nhấn mới. Đường viền cửa sổ hạ dần về sau, kết hợp cùng cửa xe dập gân và tay nắm kiểu truyền thống.

Thiết kế mới của Toyota Corolla mang hơi thở tương lai. Ảnh: Toyota.

Phần đuôi có cánh lướt gió kiểu đuôi vịt liền thân, nối liền cụm đèn hậu LED tràn ngang với hiệu ứng pixel. Logo “Corolla” nằm chính giữa nắp cốp phẳng, trong khi biển số đặt trên cản sau tạo cảm giác thể thao.

Toyota chưa tiết lộ thông tin về hệ truyền động hay khả năng đưa mẫu xe ý tưởng này lên dây chuyền sản xuất. Nhiều khả năng đây là bước phác thảo cho thế hệ Corolla kế tiếp, dự kiến ra mắt trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, hãng cũng chia sẻ loạt concept khác như xe điện nhiều màu dành cho trẻ em, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật chơi tennis, phương tiện vận chuyển hàng hóa dạng “nhện” và mẫu bán tải cabin vuông hướng tới các thị trường đang phát triển.