Toyota Daihatsu ra mắt bản nâng cấp của SUV đô thị tại Đông Nam Á

Phiên bản mới của mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Rocky vừa ra mắt tại Indonesia với diện mạo cứng cáp hơn, nhiều chi tiết thể thao.

Daihatsu Rocky là mẫu xe gầm cao đô thị ra mắt từ năm 2019 và đến nay vẫn duy trì thiết kế cũ. Để giữ sức hút trước loạt đối thủ mới, hãng xe Nhật vừa tung ra bản nâng cấp với thay đổi tập trung vào ngoại hình, tạm thời chỉ dành cho thị trường Indonesia.

Phần đầu xe được chỉnh sửa nhẹ với lưới tản nhiệt tổ ong, dòng chữ “Daihatsu” thay cho logo truyền thống, gợi nhớ đến bản giới hạn Rocky Limited Edition. Cản trước cũng được tạo hình lại với dải nối giữa hai hốc gió, tích hợp đèn định vị ban ngày đặt dọc dưới cụm đèn sương mù.

Bên hông xe, các thay đổi mang tính trang trí gồm decal mới, mâm hợp kim 16 inch sơn đen bóng và gương chiếu hậu cùng tông màu. Đuôi xe xuất hiện các khe gió giả cùng thanh trang trí ngang cốp, giúp tổng thể trông thể thao hơn.

Thiết kế của Rocky tương tự chiếc Toyota Raize. Ảnh: Daihatsu.

Khoang nội thất giữ nguyên bố cục, điểm nhấn là đường viền đỏ trên nền đen, màn hình trung tâm 9 inch kết hợp đồng hồ kỹ thuật số. Ở bản cao cấp, xe còn có loa siêu trầm 8 inch nâng trải nghiệm âm thanh.

Rocky tiếp tục sử dụng nền tảng DNGA, đi cùng ba tùy chọn động cơ: máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên công suất 87 mã lực, bản 1.0L tăng áp 97 mã lực và cấu hình hybrid dạng mở rộng phạm vi hoạt động.

Các bản X và R được nâng cấp ngoại hình, trong khi bản M giá rẻ vẫn giữ thiết kế cũ. Phiên bản hybrid nhập khẩu từ Nhật cũng chưa có thay đổi.

Tại Indonesia, giá Rocky khởi điểm từ 212,65 triệu Rupiah ( 12.800 USD ) cho bản M số sàn. Bản cao nhất R Turbo CVT giá 292,05 triệu Rupiah ( 17.600 USD ), còn bản hybrid từ 299,85 triệu Rupiah ( 18.100 USD ).

Rocky thuộc nhóm xe song sinh cùng Toyota Raize, Subaru Rex và Perodua Ativa.