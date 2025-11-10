Toyota Hilux 2026 khác thế nào bản cũ?

So với mẫu xe thế hệ đang bán tại Việt Nam, Hilux 2026 không chỉ lột xác về thiết kế mà còn về trang bị nội thất, công nghệ.

Những hình ảnh mới nhất của mẫu bán tải ăn khách Toyota Hilux 2026 vừa xuất hiện thu hút sự quan tâm của lượng lớn người yêu thích xe bán tải.

Ở sự kiện ra mắt, Toyota không chỉ giới thiệu thiết kế của Hilux mới mà còn bổ sung bản thuần điện cho mẫu bán tải này. Nhiều khả năng mẫu xe sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam sau khi ra mắt toàn cầu.

Vậy nếu so với bản hiện hành ở thị trường Việt, Hilux thế hệ mới khác biệt thế nào? Phiên bản được Tri Thức - Znews mang ra so sánh là tùy chọn Travo OverLand, bản sử dụng động cơ diesel của Hilux ở thị trường Thái Lan vừa được Toyota giới thiệu.

"Lột xác" về thiết kế

Nhìn từ đầu xe có thể thấy Toyota Hilux mới đã được nâng cấp thiết kế của mặt ca lăng so với bản hiện hành tại Việt Nam.

Đầu xe trở nên vuông vức hơn với lưới tản nhiệt trông tương tự Corolla Cross hay Yaris Cross HEV ở Việt Nam. Cản trước cũng được tinh chỉnh với các đường cắt xẻ hầm hố nhưng tinh tế hơn. Cặp đèn chiếu sáng chính nay được đặt ở viền nắp ca pô, nối với nhau bằng thanh kim loại thay vì to bè như bản hiện hành.

Toyota Hilux mới (phải) hầm hố và hơn bản hiện hành ở Việt Nam (trái). Ảnh: Bối Hạ, Headlightmag.

Phần thân giữa và đuôi của Hilux 2026 cũng ghi nhận nhiều điểm nâng cấp. Nổi bật là phần nắp mở thùng xe được cắt xẻ hầm hố hơn, bệ bước chân ở thùng xe cũng được gia tăng kích thước.

Điểm nhấn của Hilux đến từ trang bị nội thất. Khác với kiểu thiết kế cabin sơ sài và có phần giống "xe tải" ở Hilux 2023 vẫn đang được bán tại Việt Nam, mẫu bán tải thế hệ mới trở nên công nghệ hơn.

Khu vực táp lô này đã có màn hình trung tâm 12,3 inch và một màn hình kỹ thuật số sau vô lăng với kích thước tương tự. Cấu hình ở khu vực yên ngựa với cần số hay bảng điều khiển chức năng, lẫy gài cầu cũng được điều chỉnh mang dáng vẻ của chiếc SUV đầu bảng cùng nhà Land Cruiser Prado.

Thiết kế nội thất của Toyota Hilux mới trông khá giống Land Cruiser Prado. Ảnh: Car Societies.

Đặc biệt ở bản nâng cấp, xe được trang bị thêm hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5 và các cổng kết nối, hệ thống Apple Carplay/Android Auto không dây. Toàn bộ phiên bản Hilux mới đều sở hữu ghế bọc da với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng.

Sức mạnh không đổi, thêm bản thuần điện

Nếu thiết kế của Hilux 2026 được xem là sự lột xác thì hệ thống treo, khung gầm và động cơ bên dưới nắp ca pô của mẫu bán tải này lại gần như không có sự khác biệt với bản tiền nhiệm.

Phiên bản diesel tiếp tục được trang bị động cơ 2.8L Turbo cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Xe được giữ nguyên động cơ diesel 2.8L quen thuộc ở bản Travo Overland. Ảnh: Headlightmag.

Bộ máy này mạnh hơn đáng kể so với bản hiện hành tại Việt Nam.

Tại thị trường Việt, Hilux được trang bị máy diesel 2.4L 4 xy lanh, công suất 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Ngoài các tùy chọn động cơ đốt trong, Toyota còn bổ sung bản thuần điện cho mẫu bán tải ăn khách này mang tên Travo-e.

Phiên bản này được trang bị 2 motor điện cho công suất tối đa 196 mã lực, mô men xoắn cực đại 205,5 Nm ở phía trước và 268,6 Nm ở bánh sau. Bên dưới sàn xe là bộ pin Lithium-ion 59,2 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn NEDC khoảng 315 km/lần sạc.

Travo-e cũng được sản xuất trên hệ thống khung gầm mới với công nghệ Dynamic Cloud giúp tăng độ êm ái khi di chuyển.

Phiên bản thuần điện của Toyota Hilux được giới thiệu với lưới tản nhiệt khép kín. Ảnh: Headlightmag.

Hiện chưa rõ giá chính thức của Toyota Hilux tại Thái Lan và thời gian mẫu xe này có thể được giới thiệu tại Việt Nam.

Tuy nhiên với thiết kế mới và các trang bị hiện đại, Hilux 2026 nhiều khả năng tạo được làn sóng khi xuất hiện, cạnh tranh cùng Ford Ranger.

Hiện tại, Hilux hiện hành tại Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi nhóm bán chậm mỗi tháng dù vừa quay lại thị trường vào đầu năm 2023. Khó khăn của Hilux đến từ thiết kế nhàm chán và các trang bị có phần thiếu hụt so với đối thủ.