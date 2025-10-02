Toyota khẳng định khả năng phát triển xe thể thao độc lập

Thay vì hợp tác với Subaru hay BMW, Toyota cho biết có thể tự xây dựng một mẫu thể thao dưới thương hiệu Gazoo Racing.

Toyota vừa một lần nữa khẳng định rằng hãng hoàn toàn có thể tự mình phát triển một mẫu xe thể thao hiệu suất cao dưới thương hiệu Gazoo Racing (GR), mà không cần sự hợp tác với BMW hay Subaru – vốn từng đồng hành trong quá trình ra đời của GR Supra và GR86.

Toyota Australia vừa chính thức ra mắt mẫu xe đua chuyên dụng Toyota GR Supra cho thể thức Supercars Championship. Đặc biệt, chiếc xe được trang bị động cơ V8 của Toyota thay vì động cơ 2.0L hay 3.0L của BMW như bản thương mại.

Trong cuộc trao đổi với Drive, ông Sean Hanley, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Toyota Australia, nhấn mạnh: "Câu trả lời là có; chúng tôi có thể tự phát triển những mẫu xe thể thao. Vì sao ư? Đây chính xác là triết lý của GR".

Ông Hanley cho biết thêm, những mối hợp tác trong quá khứ, đặc biệt với BMW trong dự án GR Supra và với Subaru trong dự án GR86, đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Ông khẳng định: "BMW tạo ra những chiếc xe thực sự tuyệt vời, và chúng tôi học được vô số điều về xe hiệu suất cao từ họ".

Toyota GR Supra là thế hệ thứ 5 của mẫu xe thể thao biểu tượng Nhật Bản. Tuy nhiên, chiếc xe chia sẻ nhiều công nghệ với BMW Z4 thế hệ thứ ba và cả hai đều được sản xuất tại Graz, Áo. Ảnh: TNTBros

Vị lãnh đạo Toyota khẳng định: "Liệu tôi có thể hình dung một ngày nào đó Toyota Gazoo Racing cho ra đời một mẫu xe thể thao hoàn toàn độc lập? Câu trả lời là: có, có và chắc chắn có. Hãy chờ xem".

Khi được hỏi liệu mẫu xe thể thao mới có phải là một phiên bản Supra khác hay hoàn toàn mới, ông Hanley từ chối tiết lộ. Ông chỉ nhấn mạnh rằng Supra vẫn là một cái tên mang nhiều giá trị lịch sử và di sản cho Toyota: "Chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng thực tế là Supra đã để lại một tuyên ngôn di sản mạnh mẽ. Bạn không bao giờ nên nói 'không bao giờ' với việc hồi sinh Supra".

Toyota 86 là dự án xe thể thao 2+2 fastback ra mắt vào năm 2011, vốn chia sẻ nền tảng và đặc biệt là động cơ boxer của Subaru BRZ. Tại Mỹ, mẫu xe từng được phân phối với tên gọi Scion FR-S. Ảnh: TNTBros

Tham vọng phát triển một mẫu xe thể thao độc lập của Toyota cho thấy hãng đang muốn thoát khỏi xu hướng chia sẻ nền tảng và động cơ như trước đây. Bởi trong quá khứ, Toyota GR Supra chia sẻ nền tảng với BMW Z4, còn GR86 được phát triển song song cùng Subaru BRZ. Nếu dự án được triển khai, đây sẽ là mẫu xe hiệu suất cao thuần Toyota đầu tiên trong nhiều năm, trở thành "ngôi sao" mới trong dải sản phẩm GR.