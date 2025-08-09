Toyota lắp ráp tại Thái Lan sẽ sử dụng linh kiện Trung Quốc

Trước áp lực về giá bán từ các đối thủ, Toyota dự kiến sẽ sử dụng các linh kiện có nguồn gốc từ đối tác đến từ Trung Quốc trên các mẫu xe lắp ráp tại Thái Lan.

Theo Nikkei Chinese, Toyota sẽ bắt đầu sử dụng linh kiện từ các đối tác Trung Quốc để lắp ráp các mẫu xe điện mới tại Thái Lan, dự kiến ra mắt từ năm 2028. Động thái này nhằm tăng sức cạnh tranh về chi phí và được coi là bước ngoặt lớn đối với chuỗi cung ứng ôtô của Nhật Bản trong khu vực vốn lâu nay do các doanh nghiệp Nhật thống trị.

Toyota bZ4X là mẫu xe thuần điện đầu tiên được thương hiệu này phân phối tại Thái Lan từ năm 2022. Tuy nhiên, trước sức ép của các đối thủ đến từ Trung Quốc, thị phần của Toyota đã giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Trong nhiều thập kỷ, xe Nhật chiếm tới 90% doanh số xe mới tại Thái Lan. Tuy nhiên, các hãng Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, đang tăng tốc giành thị phần bằng chiến lược giảm giá mạnh ở mảng xe điện và xe hybrid PHEV. Từ tháng 1 đến tháng 5/2025, thị phần xe Nhật tại Thái Lan đã giảm xuống 71%, trong khi xe Trung Quốc tăng lên 16%.

Ngoài việc cạnh tranh từ đối thủ Trung Quốc, Toyota còn chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài như vấn đề thuế quan tại Mỹ và rủi ro địa chính trị toàn cầu. Do đó, việc nâng cao hiệu quả mua sắm linh kiện tại các thị trường nước ngoài, bao gồm Thái Lan, trở nên cấp bách.

Summit Group, một trong những tập đoàn sản xuất linh kiện và đối tác lớn của Toyota Thailand, được cho biết đã hợp tác cùng một số nhà cung cấp đến từ Trung Quốc do chính Toyota giới thiệu.

Theo nhiều nguồn tin, Toyota đã chính thức bắt tay với các nhà sản xuất linh kiện Trung Quốc tại Thái Lan. Hãng đã giới thiệu nhà sản xuất vật liệu nội thất Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials (Trung Quốc) cho Summit Group, tập đoàn linh kiện lớn của Thái Lan và đối tác lâu năm của Toyota.

Hai bên đã lập liên doanh tại Thái Lan từ tháng 1/2025 và dự kiến xây dựng nhà máy để cung cấp linh kiện cho Toyota. Đây là lần đầu tiên một hãng xe Nhật lớn chủ động đưa một doanh nghiệp linh kiện Trung Quốc vào thị trường Thái Lan.

Các nhà cung cấp linh kiện mới cũng là những đơn vị được Toyota hợp tác tại thị trường Trung Quốc trên một số dòng xe giá rẻ như bZ3X. Với mức giá chỉ 15.000 USD , mẫu xe này lập kỷ lục 10.000 đơn đặt trước chỉ trong giờ đầu mở bán.

Toyota cũng khuyến khích các nhà sản xuất linh kiện Nhật sử dụng sản phẩm từ các doanh nghiệp Trung Quốc khác như Zhejiang Kaihua Mould (khuôn mẫu) và Kingfa Science & Technology (vật liệu nhựa). Những linh kiện này vốn đã được Toyota áp dụng cho các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, điển hình là mẫu xe điện giá rẻ bZ3X.

Toyota cho biết sẽ áp dụng chiến lược tương tự tại Đông Nam Á, phát triển các mẫu EV giá rẻ với nhiều linh kiện từ Trung Quốc. Các dòng xe mới dự kiến ra mắt sớm nhất vào năm 2028 sẽ sử dụng nền tảng "Multi-Pathway Platform" tương thích với nhiều hệ truyền động khác nhau, và đặt mục tiêu cắt giảm chi phí 30% so với trước. Chưa rõ các mẫu xe động cơ đốt trong có chính sách như trên hay không.

Càng có nhiều khách hàng tại Thái Lan lựa chọn các mẫu xe đến từ Trung Quốc với mức giá phải chăng và sở hữu nhiều công nghệ. Để đối phó với bài toán này, Toyota Thailand đã lựa chọn cắt giảm chi phí từ các nhà cung cấp linh kiện Nhật.

Dữ liệu từ MarkLines cho thấy Thái Lan hiện có khoảng 3.100 nhà sản xuất linh kiện ôtô, trong đó khoảng 1.400 là doanh nghiệp Nhật và 190 là doanh nghiệp Trung Quốc – tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2017. Chi phí sản xuất của các nhà cung cấp Trung Quốc thấp hơn 20-30% so với đối thủ Nhật, gây áp lực buộc một số doanh nghiệp Nhật phải thu hẹp hoặc rời bỏ thị trường.

Từ thập niên 1960, các hãng xe Nhật đã thiết lập chuỗi cung ứng vững chắc tại Thái Lan, đứng đầu là Toyota với mạng lưới doanh nghiệp phụ trợ như Denso. Việc Toyota – hãng xe lớn nhất Nhật Bản, mở rộng sử dụng linh kiện Trung Quốc tại Thái Lan có thể ảnh hưởng mạnh tới chiến lược của các doanh nghiệp Nhật khác ở Đông Nam Á.

Từng thống trị thị trường Thái Lan, các hãng xe Nhật Bản – đặc biệt là Toyota – nay đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua cạnh tranh về giá.

Sự gia nhập ngày càng sâu của các hãng xe và linh kiện Trung Quốc, cùng lợi thế thuế quan nhờ hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc, khiến bức tranh thị trường thay đổi nhanh chóng. Áp lực cạnh tranh buộc các hãng xe Nhật phải cân nhắc lại chiến lược, không chỉ trong sản xuất mà cả trong toàn bộ cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực.