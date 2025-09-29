Toyota nâng cấp bộ sạc gia dụng ở Nhật, kỳ vọng thúc đẩy doanh số

Toyota phát triển bộ sạc riêng công suất gấp đôi sản phẩm trên thị trường, đồng thời triển khai chính sách khuyến khích mua kèm để gia tăng sức hút cho EV và PHEV.

Toyota vừa tung ra bộ sạc tại nhà công nghệ mới với hiệu suất gấp đôi so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Hãng kỳ vọng nâng cấp này sẽ thúc đẩy doanh số EV và PHEV tại thị trường Nhật Bản.

Bộ sạc mới của Toyota có công suất 6 kW, gấp đôi so với nhiều sản phẩm đang có trên thị trường. Với công suất này, xe điện có thể chạy quãng đường khoảng 300 km sau 8 giờ sạc. Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, sạc qua đêm sẽ cho phép xe đầy pin vào buổi sáng hôm sau.

Giá bán dự kiến của bộ sạc là khoảng 200.000 yen (khoảng 1.350 USD ). Khách hàng mua kèm với xe điện hoặc xe plug-in hybrid của Toyota sẽ được tặng 100.000 yen dưới dạng điểm thưởng, có thể dùng để mua phụ kiện tại các đại lý Toyota hoặc Daihatsu. Các đại lý sẽ phụ trách bảo dưỡng, trong khi việc lắp đặt sẽ do các công ty xây dựng đảm nhận.

Trước đây, hệ thống đại lý thuộc Toyota từng bán bộ sạc do Denso và Panasonic sản xuất. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm độc quyền cho thấy Toyota muốn gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt khi doanh số EV của tập đoàn đang chững lại. Năm 2023, Toyota và Lexus chỉ bán được gần 3.000 xe điện. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số PHEV cũng chỉ đạt khoảng 10.000 xe, dù danh mục sản phẩm đã được mở rộng. Nguyên nhân chính được cho là do thiếu cơ sở hạ tầng sạc.

Toyota dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu SUV chiến lược RAV4 và mẫu bZ4X trong quý này, đồng thời lược bỏ phiên bản động cơ xăng trên mẫu RAV4 và thay thế bằng công nghệ hybrid hoặc plug-in hybrid.

Trong khi đó, các đối thủ cũng có chiến lược riêng. Tesla hiện bán bộ sạc độc quyền cùng xe tại Nhật, còn Honda và Nissan lựa chọn cung cấp bộ sạc từ những nhà sản xuất khác như Panasonic. Việc bán kèm bộ sạc độc quyền được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng gắn bó với các dòng EV và PHEV của Toyota trong dài hạn.