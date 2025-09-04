Toyota ra mắt bản giới hạn tại Việt Nam của loạt xe bán chạy

Các mẫu xe gồm Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm Toyota đặt chân tới thị trường Việt Nam.

Toyota Việt Nam (TMV) thông báo ra mắt bản đặc biệt của loạt xe bán chạy tại Việt Nam, gồm Toyota Vios, Toyota Veloz Cross và Toyota Yaris Cross. Các xe này có số lượng giới hạn 1.000 xe, chỉ bán tại Việt Nam với giá không đổi so với bản thường.

Các mẫu xe đặc biệt sở hữu logo kỷ niệm 30 năm gắn nổi trên thân xe. Ngoài ra, dải logo đen-đỏ cũng là điểm nhấn trên các xe Toyota Vios, Toyota Veloz Cross và Toyota Yaris Cross bản đặc biệt này.

Các phiên bản đặc biệt của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross kỷ niệm 30 năm thành lập sẽ có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 4/9.

Hiện, Toyota Vios có 3 phiên bản với giá bán từ 458 triệu đến 545 triệu đồng. Toyota Veloz Cross có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 638 triệu và 660 triệu đồng. Toyota Yaris Cross cũng có 2 phiên bản, trong đó bản xăng giá 650 triệu đồng còn bản hybrid có giá 765 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 8, doanh số Toyota tại Việt Nam đạt trên 41.000 xe, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Yaris Cross đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, doanh số lũy kế đạt 7.691 xe sau 8 tháng. Dù không còn là "con gà đẻ trứng vàng" của Toyota tại Việt Nam, Toyota Vios vẫn tích lũy được doanh số 7.204 xe từ đầu năm, tạm dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

Ở thị trường ôtô phổ thông Việt Nam, Toyota đang là hãng xe dẫn đầu mảng hybrid, cả về số lượng mẫu xe lẫn doanh số. Nhiều khả năng trong tương lai gần, Toyota Vios sẽ là cái tên tiếp theo được hãng xe Nhật Bản bổ sung tùy chọn hệ truyền động hybrid.