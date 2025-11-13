Toyota rót thêm 10 tỷ USD đầu tư, mở nhà máy pin tại Mỹ

Pin thành phẩm của nhà máy tại Mỹ sẽ được Toyota dùng cho ôtô thuần điện, xe hybrid và hybrid cắm sạc.

Theo Carscoops, Toyota vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm 10 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 5 năm tiếp theo. Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ số tiền này sẽ dùng vào mục đích gì hoặc tài trợ cho hạng mục nào.

Động thái nói trên giúp nâng tổng số tiền đầu tư mà Toyota đã “rót” vào xứ cờ hoa lên gần 60 tỷ USD . Hiện, Toyota đang đối diện áp lực từ chính sách thuế quan mới cũng như nhiệm vụ phải sản xuất thêm ôtô ngay tại Mỹ.

Tháng trước, Nhà Trắng phát đi thông điệp tiết lộ Toyota có kế hoạch xuất khẩu ôtô sản xuất tại Mỹ sang Nhật Bản, đồng thời sẽ mở nền tảng phân phối ôtô “made in USA” cho khách hàng quê nhà.

Nhật Bản cũng quyết định cho phép kinh doanh ôtô sản xuất tại Mỹ cùng với nhóm xe nhận chứng nhận an toàn do Mỹ cung cấp mà không cần thêm các quy trình kiểm tra bổ sung.

Theo Carscoops, nhà máy sản xuất pin Toyota ở tiểu bang North Carolina vừa chính thức đi vào hoạt động. Tọa lạc tại Liberty, cơ sở này có tổng trị giá 13,9 tỷ USD , là nhà máy thứ 11 của Toyota tại Mỹ và là nhà máy pin duy nhất bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Nhà máy pin của Toyota ở Mỹ vừa chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Toyota.

Nhà máy dự kiến tạo ra 5.100 việc làm, cung cấp 30 GWh pin mỗi năm. Lễ khánh thành diễn ra ngay khi Mỹ chấm dứt ưu đãi thuế liên bang cho ôtô thuần điện, nhưng Toyota trấn an và cho biết 14 dây chuyền sản xuất tại đây sẽ phụ trách cung cấp pin cho cả các mẫu xe hybrid.

Thành phẩm từ nhà máy sẽ được Toyota sử dụng cho Camry Hybrid, Corolla Cross Hybrid và RAV4 Hybrid. Mẫu xe điện 3 hàng ghế sắp ra mắt của Toyota cũng sẽ sử dụng pin sản xuất tại cơ sở này.