Toyota sắp ra mắt bán tải đô thị, đối đầu Ford Maverick

Toyota sẽ chính thức tham gia phân khúc bán tải đô thị với một mẫu xe hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào năm 2027, cạnh tranh trực tiếp Ford Maverick và Hyundai Santa Cruz.

Trong cuộc phỏng vấn với MotorTrend hồi tháng 5/2025, ông Cooper Ericksen, Giám đốc hoạch định và chiến lược của Toyota Bắc Mỹ, đã xác nhận dự án này: "Vấn đề bây giờ không còn là 'có làm hay không', mà là 'khi nào'". Ông cho biết, thách thức lớn nhất là thời điểm triển khai, bởi hãng đang ưu tiên đầu tư cho công nghệ hybrid và xe điện.

Toyota hiện chưa công bố tên chính thức. Hilux, dòng bán tải huyền thoại toàn cầu, khó có khả năng được tái sử dụng cho một mẫu xe nhỏ gọn, hướng đến môi trường đô thị. Một ứng viên sáng giá hơn là Stout, một tên gọi từng gắn với dòng xe tải nhẹ ra mắt từ năm 1954 và đã được Toyota đăng ký bảo hộ tại Argentina vào năm 2022.

Mẫu bán tải mới sẽ sử dụng kết cấu unibody dựa trên nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture). Ban đầu có tin đồn về việc dùng khung gầm TNGA-C (tương tự Corolla, Corolla Cross, C-HR), nhưng nhiều khả năng Toyota sẽ chọn TNGA-K, vốn chia sẻ với Camry, RAV4 và Highlander, để đảm bảo khả năng tải và kéo tốt hơn.

Nhiều khả năng mẫu bán tải đô thị mới của Toyota sẽ chia sẻ công nghệ với dòng crossover bán chạy tại thị trường Mỹ là Toyota RAV4 thế hệ thứ 6, vốn được giới thiệu vào giữa năm 2025.

Thiết kế bên ngoài của mẫu bán tải đô thị này hứa hẹn mang phong cách khỏe khoắn của các dòng bán tải khung gầm rời, với lưới tản nhiệt hình thang, cụm đèn vuông vức, vòm bánh xe cơ bắp và hốc bánh mở rộng. Nhiều khả năng sẽ có cả bản TRD Pro và bản hạ gầm đường phố.

Nội thất của chiếc xe này sẽ thiên về sự tiện nghi và hiện đại, tương đồng các mẫu crossover như RAV4, thay vì phong cách hầm hố như Tacoma hay Tundra. Xe dự kiến được trang bị hệ thống giải trí tiên tiến và gói an toàn Toyota Safety Sense mới nhất.

Theo kế hoạch, mẫu bán tải mới của Toyota gần như chắc chắn sẽ chỉ có cấu hình hybrid, đi kèm tùy chọn FWD hoặc AWD. Hệ thống vận hành nhiều khả năng chia sẻ cùng RAV4: động cơ xăng 2.5L kết hợp motor điện, cho công suất từ 226 – 236 mã lực.

Đáng chú ý, Toyota có thể cung cấp cả biến thể PHEV lấy từ RAV4 Prime, sản sinh tới 320 mã lực - đủ sức biến chiếc bán tải cỡ nhỏ này thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc.

Ford Maverick tiếp tục là sản phẩm chiến lược của hãng xe đến từ Mỹ. Theo kế hoạch, thế hệ mới của mẫu bán tải đô thị này sẽ ra mắt vào năm 2029.

Để cạnh tranh với Ford Maverick (giá khởi điểm dưới 30.000 USD ) và Hyundai Santa Cruz (trên 30.000 USD ), mẫu bán tải mới của Toyota nhiều khả năng có giá khoảng 30.000 USD , thấp hơn Tacoma (từ 33.085 USD ). Phiên bản cao cấp nhất có thể chạm ngưỡng 45.000 USD .

Dù đã được xác nhận, mẫu xe này sẽ chỉ chính thức ra mắt thị trường từ năm 2027 trở đi. Toyota có thể giới thiệu bản concept hoặc phiên bản tiền sản xuất vào năm 2026.

Sau nhiều năm vắng bóng trong phân khúc bán tải cỡ nhỏ tại Mỹ, Toyota đang đứng trước cơ hội tái khẳng định vị thế với một sản phẩm kết hợp giữa tính thực dụng của crossover và sức mạnh của bán tải. Dù người dùng còn phải chờ đợi thêm vài năm, nhưng một điều chắc chắn: thị trường đã sẵn sàng cho một chiếc bán tải đô thị mang logo Toyota.