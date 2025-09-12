Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện tại Mỹ

Một sự cố ở hệ thống điều hòa khiến ba hãng xe Nhật Bản phải triệu hồi gần 100.000 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời ngừng kinh doanh số xe còn tồn kho ở đại lý.

Theo Carscoops, ba thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota, Subaru và Lexus đang tiến hành triệu hồi 94.320 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời dừng bán toàn bộ lượng xe tồn kho tại đại lý. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố ở hệ thống điều hòa, có thể khiến bộ phận sấy kính, khử sương không hoạt động.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến Toyota bZ4X, Subaru Solterra cùng với Lexus RZ, tất cả đều là các xe đời 2023-2025. Trong đó, Toyota bZ4X chiếm tỷ trọng lớn trong các xe thuộc diện triệu hồi, với khoảng 41.499 xe bị ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), một số lỗi lập trình khiến hệ thống điều hòa có thể chuyển sang chế độ an toàn, tạm dừng hoạt động của hệ thống sưởi và ảnh hưởng đến chức năng sấy kính.

Sự cố này được cho là chỉ xảy ra trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi máy nén điện gặp lỗi ở một chế độ cụ thể.

Khi sự cố xuất hiện ở điều kiện thời tiết lạnh, hệ thống có thể không loại bỏ được lớp sương, băng hoặc hơi nước đọng trên kính chắn gió. Điều này được cho là làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Toyota từng được Bộ Giao thông vận tải Canada cảnh báo về vấn đề này. Tuy nhiên, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tin rằng sự cố này không phải là vấn đề nghiêm trọng, lý giải rằng ôtô điện được trang bị đến 2 nguồn nhiệt. Theo Toyota, trong trường hợp một nguồn nhiệt bị hỏng, nguồn nhiệt còn lại vẫn tiếp tục hoạt động.

Các mẫu xe bị nghi ngờ đã tiếp tục được mang ra thử nghiệm trong điều kiện cực lạnh. Kết quả không xác nhận hiện tượng mờ kính chắn gió nhưng cho thấy hiệu suất sưởi kém hơn dự kiến, dẫn đến một cuộc điều tra chuyên sâu hơn.

Nhóm điều tra sau đó phát hiện ra sự cố máy nén điện có thể khiến ECU của hệ thống điều hòa chuyển sang chế độ an toàn, tạm dừng nguồn nhiệt thứ hai - vốn trước đây được cho là vẫn hoạt động.

Theo Carscoops, sự cố này có thể được khắc phục khá đơn giản thông qua việc cập nhật phần mềm điều hòa. Kỹ thuật viên cũng sẽ kiểm tra và thay thế máy nén điện trên các xe Toyota bZ4X, Subaru Solterra và Lexus RZ nếu cần thiết.