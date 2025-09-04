Toyota và Ford tại Mỹ tăng trưởng ấn tượng trong tháng 8

Thị trường ôtô tại Mỹ trong tháng 8 ghi nhận sự bứt phá của Toyota, Ford, Hyundai, Kia và Genesis, trong khi Honda, Subaru và Mazda lại hụt hơi trước áp lực cạnh tranh.

Thị trường ôtô tại Mỹ trong tháng 8 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi Toyota, Ford, Hyundai, Kia và Genesis ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, trong khi Honda, Subaru và Mazda lại sụt giảm doanh số.

Nhờ thiết kế đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy cao và đáp ứng tốt nhu cầu từ gia đình đến cá nhân, Toyota RAV4 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ của thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Toyota Motor cho biết doanh số Toyota tại Mỹ trong tháng 8 tăng 13,8%, đạt 191.999 xe, trong khi Lexus tăng 12,4% với 33.368 xe. Mẫu crossover RAV4 tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 20% lên 42.311 xe, còn Camry sedan tăng 14% đạt 28.523 xe.

Ford cũng ghi nhận doanh số thương hiệu tăng 5,3% lên 180.934 xe. Tuy nhiên, Lincoln lại giảm 14,9% xuống 8.379 xe. Phân khúc xe tải và crossover Ford tăng 6,2%, dẫn đầu bởi Bronco, Expedition và Explorer, nhưng dòng bán tải F-series lại giảm 3,4%. Đáng chú ý, doanh số xe điện Mustang Mach-E tăng vọt 35%, đạt 7.226 xe.

Trái với dự đoán của nhiều người, mẫu sedan hạng C Hyundai Elantra HEV vẫn nằm trong top các dòng sản phẩm bán chạy tại thị trường Mỹ, bên cạnh Palisade hay Ioniq 5.

Hyundai đạt mức tăng trưởng 11,7% lên 88.523 xe, đánh dấu tháng 8 kỷ lục và là tháng tăng trưởng thứ 11 liên tiếp. CEO Hyundai Bắc Mỹ, ông Randy Parker, cho biết doanh số vượt xa các kết quả trước đó, đặc biệt nhờ Elantra phiên bản hybrid, Palisade và Ioniq 5. Riêng Palisade tăng mạnh 39% lên 15.560 xe. Genesis, thương hiệu hạng sang của Hyundai, cũng có tháng 8 thành công nhất lịch sử tại Mỹ với doanh số tăng 7,3% lên 7.925 xe.

Kia cũng lập kỷ lục lịch sử tại Mỹ với 83.007 xe bán ra, tăng 10,4%. Doanh số tăng mạnh nhờ Carnival (+29%), Telluride (+19%), Sportage (+19%), K5 (+13%) và EV9 (+12%). Trong đó, EV9 và Sportage ghi nhận kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

Sự sụt giảm doanh số của Honda trong tháng 8/2025 được lý giải bởi mức tăng trưởng bất thường của cùng kỳ năm ngoái, khi doanh số tháng 8/2024 được dồn lên cao do ảnh hưởng từ sự cố tấn công mạng trước đó.

Ngược lại, Honda sụt giảm 5,2% xuống 132.734 xe, dù các mẫu Passport và Prologue EV có kết quả khả quan. Hãng lý giải rằng mức sụt giảm này bị ảnh hưởng bởi doanh số tháng 8/2024 vốn cao bất thường sau khi khắc phục sự cố tấn công mạng vào nhà cung cấp phần mềm CDK.

Subaru giảm nhẹ 2,9% còn 61.220 xe, nhưng vẫn duy trì hơn 60.000 xe bán ra trong 2 tháng liên tiếp. Crosstrek tiếp tục giữ vị trí mẫu bán chạy nhất của Subaru trong 4 tháng liền với 20.442 xe.

Mặc dù doanh số các dòng crossover tăng đều, doanh số của Mazda tại Mỹ ghi nhận sự sụt giảm lên đến 7,6%. Mẫu sedan duy nhất của thương hiệu tại thị trường này là Mazda3 có doanh số giảm đến 28%.

Mazda lại giảm mạnh 7,6% tại thị trường Mỹ với tổng doanh số 38.140 xe, bất chấp các mẫu crossover như CX-50, CX-70 và CX-90 tăng trưởng. Doanh số dòng xe sedan giảm tới 28%, kéo lùi kết quả chung.

Theo dự báo từ J.D. Power, GlobalData, S&P Global Mobility và Cox Automotive, doanh số ôtô tại Mỹ trong tháng 8 dự kiến tăng từ 1,3% đến 4,4%. Doanh số bán lẻ được ước tính tăng 3,9%, nhờ vào các chương trình khuyến mãi dịp Lễ Lao Động, hợp đồng thuê xe và nhu cầu xe điện tăng cao.

Trong tháng cuối cùng còn áp dụng ưu đãi tín dụng thuế cho xe điện, các chuyên gia dự báo doanh số của phân khúc này tại Mỹ sẽ bứt tốc, chiếm tới 12% thị phần.

Các ưu đãi tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 USD dành cho xe điện sẽ hết hạn vào ngày 30/9, khiến người tiêu dùng đẩy nhanh quyết định mua xe. J.D. Power và GlobalData dự báo xe điện sẽ chiếm 12% tổng doanh số bán lẻ trong tháng 8, tăng từ mức 9,5% cùng kỳ năm ngoái.