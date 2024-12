Toyota Vios bứt phá mạnh mẽ doanh số nửa cuối năm 2024

Ba tháng gần nhất, Toyota Vios ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục, dẫn đầu phân khúc sedan hạng B, củng cố vị trí số 1 trong phân khúc của chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Theo nhận định của các chuyên gia, chưa bao giờ thị trường ôtô bước vào giai đoạn khó khăn như nửa đầu năm 2024. Nguyên nhân một phần đến từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ôtô và phần lớn do tâm lý người dùng chờ đợi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ suốt từ tháng 4.

Bứt phá mạnh mẽ nửa cuối năm

Trong khó khăn chung của thị trường, Toyota Vios vẫn là chiếc xe giữ phong độ ổn định khi duy trì doanh số trung bình 1.000 xe/tháng. Mẫu xe được ví như “gà đẻ trứng vàng” của Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 4 tháng liên tiếp, trở thành chiếc sedan hạng B bán chạy nhất toàn thị trường.

Cụ thể, tháng 7 năm nay, doanh số bán hàng của Toyota Vios lập kỷ lục trong năm 2024 với 1.745 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 127%, tức 2,3 lần so với tháng 6 trước đó. Nhờ đó, TMV cũng ghi nhận sự tăng trưởng doanh số chung đến 24% trong tháng 7.

Bước sang tháng 8, Toyota Vios bán được 1.010 xe, giảm nhẹ so với tháng trước đó, do đây là tháng Ngâu, nhưng vẫn là xe bán chạy nhất phân khúc. Ngay sau đó, Toyota Vios lại xác lập kỷ lục doanh số phân khúc với 1.842 xe bán ra trong tháng 9, tăng tới 82,4% so với tháng 8. Tháng 10/2024, các đại lý của Toyota đã bàn giao tới tay khách hàng tổng cộng 1.757 xe Vios, tăng mạnh 21% so với tháng 10 năm trước.

Tháng 11, Toyota Vios tiếp tục duy trì sức tăng trưởng với 2.135 xe, doanh số cao nhất từ đầu năm tới nay. Cộng dồn 11 tháng năm nay, doanh số của Toyota Vios đạt 12.704 xe, tăng 121,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Vios là mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc sedan hạng B.

Sự tăng trưởng doanh số của Toyota Vios như một thói quen của mẫu xe này trong suốt 21 năm từ khi “đặt chân” đến thị trường Việt Nam. Dù trong hoàn cảnh nào, thị trường khó khăn đến đâu, nhu cầu, thị hiếu của người dùng trong nước có sự chuyển dịch, nhưng Toyota Vios vẫn bền bỉ theo năm tháng để trở thành “ông vua” doanh số ở phân khúc sedan hạng B trong suốt hơn 2 thập kỷ nhiều biến động.

Điều gì giúp Toyota Vios luôn hấp dẫn khách hàng?

Toyota Vios không chỉ là “tượng đài” trong phân khúc về doanh số, mà còn là chiếc “xe quốc dân” đã hằn vào tâm trí của nhiều thế hệ người Việt Nam khi chọn mua ôtô.

Mỗi khi nhắc đến một chiếc xe bền bỉ, Toyota Vios là cái tên xuất hiện hàng đầu trong tâm trí nhiều người dùng trong nước. Khách hàng đổ xăng, thay dầu chạy vài năm chẳng mảy may suy nghĩ, lo ngại về chiếc xe của mình. Tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu thụ hơn 5 lít/100 km, Toyota Vios chứng tỏ được sức hút với nhiều đối tượng khách hàng.

Toyota Vios được ví như “mẫu xe quốc dân” trong tâm trí nhiều người dùng Việt.

Ở phiên bản mới nhất, Toyota Vios được cải tiến đáng kể khi sở hữu ngoại hình trẻ trung, thanh thoát. Yếu tố năng động, trẻ trung giúp xe mở rộng đối tượng khách hàng là gia đình trẻ, đặc biệt là phái đẹp. Khi đi vào các chi tiết, xe được nâng cấp hệ thống chiếu sáng với đèn pha/cos dạng LED Projector tự động bật/tắt, bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế khỏe khoắn hơn.

Không chỉ ở ngoại hình, nội thất Toyota Vios cũng nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng với màn hình cảm ứng 9 inch đặt nổi, điều hòa tự động, cổng sạc USB Type-C, khởi động nút bấm, gạt mưa tự động…

Mẫu xe với nhiều cải tiến hiện địa, phù hợp thị hiếu người dùng trẻ.

Trên chiếc xe hạng B này còn có hệ thống ghế ngồi bọc da thể thao và không gian khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc nhờ chiều dài trục cơ sở đến 2.550 mm. Ghế ngồi phía sau có độ nghiêng lớn giúp hành khách cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình dài.

Ngoài ra, khách hàng Việt cũng khó thể tìm thấy lý do để phật ý khi nói về trải nghiệm vận hành của Toyota Vios. Chiếc xe được trang bị động cơ 2NR-FE, dung tích 1,5 lít, 4 xi-lanh của Toyota mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. Nhờ đó, ngay cả khi chạy đủ tải với 5 hành khách, Toyota Vios cũng luôn phân phối hợp lý để có sức kéo tốt, êm ái và mượt mà khi vận hành.

Ngồi lên Toyota Vios, hành khách yên tâm khi xe còn được nâng cấp gói Toyota Safety Sense với các tính năng cao cấp như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường... được tính toán hoạt động với độ chính xác cao khi có sự kết hợp của radar và camera trên kính.

Mức giá dễ tiếp cận cũng là yếu tố giúp mẫu xe có doanh số bán hàng đầu phân khúc.

Một yếu tố quan trọng nữa giúp Toyota Vios duy trì sự thống trị trong phân khúc sedan hạng B là xe có mức giá dễ tiếp cận nhất trong nhóm xe dẫn đầu, từ 458 triệu đồng đến 545 triệu đồng. Dù chính sách hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ đã kết thúc, nhưng hiểu được nhu cầu mua sắm cuối năm cao, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại. Cụ thể, khách hàng mua xe Vios (tất cả phiên bản) từ nay đến hết 31/12 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất từ 6,49%/năm.

Với nhiều lợi thế, Toyota Vios đang có cú chạy nước rút thần tốc để về đích với vị trí số 1 quen thuộc trong phân khúc tại Việt Nam trong năm 2024.