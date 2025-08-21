Toyota Vios Hybrid ra mắt, giá từ 22.060 USD

Mẫu sedan cỡ B của Toyota có phiên bản hybrid tại Thái Lan, nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt.

Toyota Thái Lan vừa chính thức ra mắt các phiên bản HEV của Toyota Yaris Ativ - tên gọi khác của Toyota Vios. Mẫu sedan cỡ B có 2 phiên bản hybrid gồm Premium HEV và GR Sport HEV, giá bán tương ứng lần lượt 719.000 baht và 769.000 baht, tương đương 22.060- 23.600 USD .

So với bản thuần xăng đang bán ở Thái Lan, Toyota Vios hybrid không có quá nhiều thay đổi ở ngoại thất. Đuôi xe có logo HEV để phân biệt giữa các kiểu loại truyền động.

Phiên bản GR Sport HEV có thêm gói phụ kiện GR Sport. Mâm xe 17 inch với logo GR xuất hiện tại nhiều vị trí ở ngoại thất. Hệ thống treo và phanh cũng được tinh chỉnh để mang lại cảm giác lái thể thao.

Khoang lái Toyota Vios HEV có màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Xe cũng được trang bị bộ ghế ngồi bọc da pha nỉ, hệ thống điều hòa tự động, đế sạc không dây.

Trên Toyota Vios HEV, động cơ xăng 1.5L kết hợp motor điện cho công suất đầu ra tối đa 111 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh.

Toyota cho biết Vios HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km. Xe cũng được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Tại Việt Nam, Toyota Vios nói riêng và toàn bộ phân khúc sedan cỡ B nói chung chưa được hãng cung cấp tùy chọn hybrid. Với việc Toyota Yaris Ativ/Vios được bổ sung 2 phiên bản HEV tại Thái Lan, mẫu sedan giá rẻ này nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt phiên bản hybrid tương tự cho khách Việt.

Tính đến hết tháng 7, Toyota Vios đang tạm là cái tên bán chạy nhất nhóm sedan cỡ B. Doanh số từ đầu năm của Vios đạt 6.478 xe, còn lượng tiêu thụ cùng kỳ của Honda City, Hyundai Accent lần lượt 4.766 xe và 4.297 xe.

Toyota Vios hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng.