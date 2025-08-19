Toyota Vios hybrid sẵn sàng ra mắt Đông Nam Á

Khách hàng Thái Lan dự kiến được giới thiệu 2 phiên bản hybrid của Toyota Vios, một trong số đó là HEV GR Sport.

Theo Paultan, Toyota Vios sẽ ra mắt bản hybrid tại thị trường Thái Lan vào ngày 21/8 tới đây. Nguồn tin từ Headlightmag tiết lộ khách hàng xứ sở chùa vàng sẽ được cung cấp 2 phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ B, gồm HEV Premium và HEV GR Sport.

Toyota Vios, hay Toyota Yaris Ativ tại thị trường Thái Lan, cuối cùng đã có phiên bản hybrid sau khi thế hệ thứ tư chính thức trình làng hồi tháng 8/2022.

Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ nhiều về hệ truyền động hybrid trên Toyota Vios, nhưng truyền thông Thái Lan dự đoán mẫu sedan cỡ B sẽ chia sẻ động cơ HEV cùng Toyota Yaris Cross hybrid.

Trên Toyota Yaris Cross HEV, hãng xe Nhật Bản trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 90 mã lực cùng mô-men xoắn 121 Nm. Động cơ này kết hợp với motor điện công suất 79 mã lực, 141 Nm mô-men xoắn, cung cấp công suất đầu ra tối đa 110 mã lực.

Toyota Vios sẽ có bản hybrid tại Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand.

Sức mạnh động cơ truyền xuống trục trước thông qua hộp số E-CVT. Toyota Yaris Cross HEV được trang bị pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh. Hãng xe Nhật Bản cho biết Yaris Cross HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km.

Ở Thái Lan, Toyota Vios/Yaris Ativ có giá bán dao động 549.000-699.000 baht, tương đương khoảng 440-565 triệu đồng. Chuyên trang Paultan nhận định nhiều khả năng phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ B sẽ có giá khởi điểm từ 700.000 baht, tức không rẻ hơn phiên bản cao nhất hiện tại.

Cũng tại xứ sở chùa vàng, Honda City đã có 2 phiên bản hybrid, gồm e:HEV SV với giá 729.000 baht (khoảng 590 triệu đồng) và e:HEV RS với giá 799.000 baht, tương đương 645 triệu đồng.

Honda City tại Thái Lan đã có phiên bản hybrid. Ảnh: Paultan.

Với sự xuất hiện của Toyota Vios HEV tại Thái Lan, nhiều khả năng thị trường Việt Nam cũng sẽ sớm được giới thiệu các phiên bản lai xăng điện dành cho mẫu sedan cỡ B.

Phân khúc sedan giá rẻ ở Việt Nam hiện chưa có bất kỳ mẫu xe nào cung cấp tùy chọn hybrid. Xét tình hình hiện tại, Honda City và Toyota Vios đang là những cái tên có triển vọng cao nhất được giới thiệu hệ truyền động hybrid tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 7, Toyota Vios đang tạm dẫn đầu phân khúc với 5.265 xe bán ra tại Việt Nam. Hyundai Accent và Honda City lần lượt xếp sau, doanh số lũy kế tương ứng 3.793 xe và 3.585 xe sau 7 tháng.

Ba phiên bản lắp ráp của Toyota Vios tại Việt Nam có giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng.