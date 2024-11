TP Thủ Đức đi đầu trend chơi Noel sớm

Khai trương vào 6/12, VinWonders Grand Park chính thức ra mắt đi vào hoạt động, khởi động chuỗi sự kiện lễ hội "Giáng sinh nhiệt đới" hấp dẫn.

Ngay từ khi ra mắt và đón cư dân về sinh sống, Vinhomes Grand Park đã liên tiếp tổ chức hàng chục sự kiện giải trí đẳng cấp, lễ hội đặc sắc mỗi năm.

8Wonder Winter - phiên bản supershow chính thức đổ bộ với sự góp mặt của một trong những band nhạc thành công nhất thế kỷ 21 - Imagine Dragons. Sự góp mặt của các chủ nhân giải Grammy và dàn nghệ sĩ đang được yêu thích hàng đầu Việt Nam cùng chuỗi sự kiện khác biệt hứa hẹn khuynh đảo mùa lễ hội cuối năm, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế thành phố đáng sống bậc nhất.

Điểm đến của những siêu lễ hội

Với diện tích lên tới hơn 271 ha, trong đó 80% là diện tích cây xanh, tiện ích, mặt nước, Vinhomes Grand Park là một đại đô thị sầm uất với không gian mở khoáng đạt, lý tưởng cho các hoạt động vui chơi đa trải nghiệm.

Trước đó, đại nhạc hội Carnival of Lights, K-Festival in Grand Park và đại tiệc âm nhạc "Light up Grand Park" với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu V-pop từng thu hút hàng trăm nghìn du khách, cư dân tham gia.

8Wonder Winter - phiên bản supershow sẽ mang đến nhiều màn trình diễn bùng nổ. Ảnh từ website thương hiệu.

8Wonder Winter - phiên bản supershow diễn ra vào 8/12 hứa hẹn tạo cơn sốt bùng nổ đại đô thị bằng siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao của ban nhạc Imagine Dragons, chủ nhân danh giá của giải thưởng Grammy và nhiều đĩa Bạch kim.

Cùng hòa giọng và mang đến các màn trình diễn đầy màu sắc là các ngôi sao nổi tiếng showbiz Việt như SOOBIN, CHIPU, tổ đội GERDNANG (HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO).

Đặc biệt, hàng loạt hoạt động, trải nghiệm vui chơi giải trí, mua sắm, check-in và chơi hội Giáng sinh với concept hoàn toàn khác biệt vừa hé lộ được kỳ vọng thu hút người dân địa phương và khách du lịch đổ về chơi Noel sớm từ đầu tháng 12 cho đến hết mùa lễ hội năm nay.

Lạc vào Giáng sinh xứ sở băng tuyết giữa lòng đại đô thị

Chính thức khai trương từ 6/12, Fantasy On Ice sẽ mở ra cuộc phiêu lưu kỳ thú và đầy bất ngờ đến những vùng đất băng tuyết ngay giữa lòng thành phố.

Những lớp tuyết xốp mịn, trắng tinh tươm được phủ kín diện tích lên đến hơn 4.000 m2 (giai đoạn 1) là phân khu trải nghiệm tuyết nhân tạo lớn bậc nhất Việt Nam. Ứng dụng công nghệ làm tuyết chân thực tới 99% từ Thế vận hội Mùa đông, Fantasy On Ice đưa mọi người vào hành trình thưởng ngoạn Giáng sinh xứ lạnh sống động, rực rỡ.

Fantasy On Ice mang đến trải nghiệm Giáng sinh xứ lạnh sống động, rực rỡ.

Du khách có thể lựa chọn dạo bước giữa Thiên đường băng giá cảm nhận cái lạnh chân thực quanh dốc tuyết hay “quẩy” tiệc tùng và trải nghiệm ẩm thực phong phú trong thời tiết dưới 0 độ C, thăm thú Ngôi làng Băng tuyết, vui đùa quanh những cầu trượt tuổi thơ phiên bản mùa đông… tất cả đều là những trải nghiệm thú vị chỉ có tại đại đô thị sầm uất bậc nhất phía đông.

Không những vậy, cả đại đô thị Vinhomes Grand Park mùa lễ hội như chìm trong không gian cổ tích với vô số ánh đèn lung linh huyền ảo. Chỉ cần đặt chân đến đây, du khách sẽ được thỏa sức chiêm ngưỡng cây thông Noel cao 17 m cùng màn trình diễn từ ông già Noel, check-in cùng các nhân vật cổ tích trong Roadshow Christmas, Snow Night…

Đại đô thị Vinhomes Grand Park là không gian để cả gia đình tận hưởng mùa Giáng sinh.

Bạn và gia đình cũng không thể bỏ qua khu chợ Giáng sinh nhộn nhịp, sống động nổi bật với Marche De Noel sẽ đưa khách thăm lạc bước tới nước Pháp thơ mộng để thưởng thức món bánh kem giáng sinh truyền thống, bánh quy gừng và nhâm nhi ly cocktail đầy màu sắc. Hay dừng chân tại Beer Land để cảm nhận không khí tưng bừng từ lễ hội Oktoberfest lừng danh nước Đức.

Giáng sinh nhiệt đới “đỉnh nóc” tại VinWonders Grand Park

Ngày 6/12 sắp tới, VinWonders Grand Park chính thức ra mắt TP.HCM - đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu vui chơi - giải trí hàng đầu Việt Nam tại thành phố và khởi động chuỗi lễ hội Giáng sinh nhiệt đới chưa từng có.

Công viên nước “Hòn đảo nhiệt đới” với vô vàn trò chơi mới lạ, hiện đại.

Tại đây, cư dân và du khách sẽ được vui chơi “kịch trần” tại công viên nước “Hòn đảo nhiệt đới” hiện đại với loạt đường trượt từ cảm giác mạnh đầy thử thách như “Quái thú trỗi dậy”, “Lướt ván biển khơi” đến tổ hợp trò chơi “Ốc đảo kỳ diệu” gồm 9 đường trượt sắc màu đa cấp độ thân thiện dành cho gia đình.

Hóa thân thành các chiến binh nước thiện chiến, du khách sẽ bật tung sảng khoái với trận chiến thế giới nước phiên bản Giáng sinh đặc biệt “Wonder Water War”.

VinWonders Grand Park là điểm đến vui chơi, trải nghiệm cuối tuần, giúp bạn sạc lại năng lượng sau giờ làm việc.

Cũng ngay tại miền nhiệt đới VinWonders Grand Park, du khách có thể trải nghiệm dạo "biển" giữa lòng thành phố, tham gia các hoạt động thể thao nước như chèo thuyền kayak năng động hay vui chơi đã đời tại công viên giải trí “Khu vườn mộng mơ” quy tụ loạt trò chơi từ cảm giác mạnh đến các trò chơi tuổi thơ yêu thích của các bé.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động Giáng sinh nhiệt đới sẽ đưa du khách vào chuyến hành trình truy tìm kho báu "Winter Treasure Check" đến những điểm check-in "hot" nhất tâm điểm vui chơi - giải trí mới, nhận được những món quà Giáng sinh đáng yêu và tận hưởng không gian lễ hội sôi động với các hoạt động biểu diễn âm nhạc đường phố đầy lôi cuốn.