TP.HCM chốt thời gian tan học cho học sinh

Sau khi đưa ra dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30, Sở GD&ĐT TP.HCM đã quyết định chốt thời gian tan học không trước 16h.

Học sinh TP.HCM không tan học trước 10h30 (ca sáng) và 16h (ca chiều). Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 12/9, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành khung thời gian học hàng ngày cho học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT trong năm học 2025-2026.

Không tan học trước 16h

Theo quy định, các trường mầm non mở cửa từ 6h30, đón trẻ từ 7h và không được muộn hơn 8h. Thời gian trả trẻ là từ 16h. Sở lưu ý nhà trường trường phải bố trí đầy đủ giáo viên, nhân viên để đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt.

Đối với bậc tiểu học, THCS và THPT, trong ca học buổi sáng, tiết đầu tiên bắt đầu từ 7h và không được muộn hơn 8h. Thời gian kết thúc không được trước 10h30.

Vào buổi chiều, thời gian học bắt đầu từ 13h-13h30, kết thúc từ 16h và không được muộn hơn 17h. Sở nhấn mạnh các trường không được cho trẻ tan học trước 16h.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường mở cửa đón học sinh từ 6h30, tránh để học sinh đến muộn hoặc về sớm tụ tập trước cổng trường. Việc bố trí thời gian phải đảm bảo giao thông thông thoáng vào giờ cao điểm, đặc biệt là với các trường nằm gần nhau, cần bố trí giờ ra - vào lớp lệch nhau tối thiểu 15 phút.

Ngoài ra, sở lưu ý các trường xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên. UBND phường, xã và các phòng chuyên môn sẽ kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào ngày 10/9, Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 nhằm khắc phục tình trạng học sinh kết thúc giờ học từ lúc 15h, khiến phụ huynh phải bỏ dở công việc để đón con.

Nội dung dự thảo dự kiến có quy định giờ học buổi sáng không được bắt đầu trước 7h và không có tiết học nào bắt đầu sau 8h. Thời gian tan học ở ca sáng không kết thúc trước 10h30 còn ca chiều không kết thúc trước 16h30. Trong khoảng thời gian này, các trường có thể chủ động sắp xếp nội dung dạy học và hoạt động phù hợp.

Sở GD&ĐT TP.HCM đặt ra khung giờ tan học để các trường bố trí phù hợp, tránh tình trạng giao thông quá tải. Ảnh: Phương Lâm.

Nhà trường không ảnh hưởng

Trước kế hoạch tan học từ 16h-17h do Sở GD&ĐT TP.HCM quy định, nhiều trường học trên địa bàn cho biết quy định này không ảnh hưởng đến lịch học hiện tại.

Tại trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay học sinh khối 6 và 7 tan học vào lúc 16h25, khối 8 và 9 tan học lúc 16h35. Theo đó, khung giờ của trường hoàn toàn phù hợp với định hướng của sở, nên sẽ không bị ảnh hưởng.

Sau giờ tan học, nhà trường không tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa. Nếu phụ huynh chưa kịp đón con, học sinh vẫn có thể chờ trong thư viện hoặc khuôn viên trường.

Trước khi áp dụng khung giờ hiện tại, nhà trường đã khảo sát phụ huynh và gần như tất cả đều đồng thuận, do đó chưa ghi nhận khó khăn trong việc đưa đón học sinh.

Tương tự, hiệu trưởng tại một trường THCS tại phường Diên Hồng cũng cho biết nhà trường đã áp dụng khung giờ tan học vào 16h30 từ năm học 2024-2025.

Hơn nữa, nhà trường cũng tạo điều kiện cho phụ huynh đón con muộn đến 18h-19h, hoặc đón sớm hơn nếu có sự phối hợp với giáo viên chủ nhiệm. Do trường nằm trong khu vực đường nội bộ, việc đưa đón không gây ra ùn tắc giao thông.

Đề cập đến tình trạng giao thông tại cổng trường, bà Trần Thúy An thừa nhận khu vực xung quanh trường THCS Minh Đức có lúc ùn ứ nhẹ do vị trí trường nằm cạnh hai cơ sở giáo dục khác, song tình trạng này chỉ khiến giao thông chậm một chút, không đến mức ùn tắc nghiêm trọng, chỉ riêng khi trời mưa có thể gây kẹt xe khoảng 15 phút.

Trong khi đó, tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giờ tan học chính thức (kết thúc chương trình chính khóa) của học sinh là 16h. Sau thời điểm này, trường mở cửa cho học sinh sinh hoạt tự do đến 17h15.

Liên quan những băn khoăn của phụ huynh về thời gian đưa đón con, thầy Đảo nhìn nhận khó có thể đáp ứng trọn vẹn mọi mong muốn của tất cả cha mẹ. Cho con tan học sớm sẽ có người đồng tình, có người không và ngược lại. Vì vậy, thầy hiệu trưởng cho rằng các trường nên chủ động sắp xếp trong khung giờ mà Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép, vừa đảm bảo chương trình, vừa phù hợp thực tế.