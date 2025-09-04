TP.HCM công bố Ban giám đốc HCDC sau hợp nhất

Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC sau khi hợp nhất ba trung tâm kiểm soát bệnh tật, đánh dấu bước ngoặt lớn về tổ chức y tế.

Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc HCDC. Ảnh: HCDC.

Chiều 4/9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Đây là sự kiện đánh dấu việc hợp nhất 3 trung tâm kiểm soát bệnh tật của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quyết định, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Tâm giữ chức Giám đốc HCDC. Các Phó giám đốc gồm ThS.BS Nguyễn Kiều Uyên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Điện, ThS.BS Lê Hồng Nga, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Thùy Dương, TS Vũ Xuân Đán, bác sĩ chuyên khoa II Ngô Hồng Quang, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Lên và bác sĩ chuyên khoa II Hà Văn Thanh.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc hợp nhất các trung tâm là bước ngoặt quan trọng, không chỉ về tổ chức mà còn tạo điều kiện xây dựng một tập thể đoàn kết, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ y tế dự phòng. Ông Thượng nhấn mạnh trong thời gian ngắn chuẩn bị, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để hoạt động không bị gián đoạn.

Đại diện Ban Giám đốc mới, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm bày tỏ cam kết cùng tập thể lãnh đạo xây dựng HCDC thành đơn vị vững mạnh, nâng cao năng lực phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu của TP.HCM trong bối cảnh phát triển thành siêu đô thị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM được thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM ngày 28/8, trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trước đây. HCDC trực thuộc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn của Bộ Y tế. Trong giai đoạn bàn giao nhân sự, tài chính và hồ sơ công việc, mọi hoạt động chuyên môn vẫn phải bảo đảm thông suốt, không gián đoạn.

HCDC có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn thành phố.