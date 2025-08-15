TP.HCM công bố kế hoạch phòng bệnh Chikungunya

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh Chikungunya trên toàn địa bàn, sau khi Bộ Y tế liên tiếp có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát và báo cáo dịch bệnh này.

Nhân viên y tế ở Trung Quốc phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 23/8 đến 30/9, TP.HCM đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng quy mô toàn thành phố, kết hợp phòng chống bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết. Các trạm y tế sẽ phối hợp ban điều hành khu phố, ấp vận động từng hộ gia đình loại bỏ nơi đọng nước, xử lý triệt để điểm nguy cơ.

Ở những khu vực nhiều ổ dịch, chính quyền sẽ phun hóa chất diệt muỗi diện rộng, kết hợp máy phun lớn trên đường chính và máy đeo vai vào hẻm nhỏ.

Tại cửa khẩu, ngành y tế duy trì đo thân nhiệt 24/7, giám sát khai báo y tế và hướng dẫn người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe trong 12 ngày. Các điểm nguy cơ trong khu vực nhập cảnh sẽ được kiểm tra, diệt lăng quăng và phun hóa chất theo quy định.

Về điều trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sẽ phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) tập huấn chẩn đoán, điều trị và dự phòng biến chứng cho các cơ sở y tế. Nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi và có bệnh nền được khuyến cáo theo dõi sát khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế cũng yêu cầu các trung tâm y tế, trạm y tế giám sát tình hình dịch, báo cáo ca bệnh Chikungunya trên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm. Hoạt động giám sát trọng điểm tác nhân gây bệnh sẽ tiếp tục triển khai với sự phối hợp của Viện Pasteur TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Ngoài ra, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh với tài liệu, tờ rơi, màn hình LED và mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, giúp người dân nhận biết đúng bệnh, tránh hoang mang nhưng không chủ quan. Các trường hợp không chấp hành hướng dẫn diệt muỗi, diệt lăng quăng có thể bị xử phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Nguồn kinh phí thực hiện chiến dịch phòng bệnh Chikungunya lấy từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, cùng các nguồn tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác.