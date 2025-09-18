TP.HCM dự kiến hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ ra chơi

Kế hoạch hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ ra chơi được TP.HCM dự kiến thí điểm tại 16 trường thuộc 16 cụm, bắt đầu từ tháng 10/2025, sau đó phổ biến rộng rãi từ năm 2026.

Từ năm 2026, học sinh có thể bị hạn chế dùng điện thoại trong giờ ra chơi. Ảnh: Phương Lâm.

Tại hội thảo tăng cường xây dựng trường học lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc học sinh sử dụng điện thoại di động là điều bình thường và cần thiết để trao đổi với cha mẹ, bạn bè cũng như phục vụ cho việc học tập, tra cứu thông tin.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là mức độ và thời gian sử dụng như thế nào để không rơi vào tình trạng lệ thuộc, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập.

Theo ông Hiếu, hiện nay, một số trường đang áp dụng các biện pháp hành chính như cấm tuyệt đối, tịch thu điện thoại hoặc kỷ luật học sinh khi vi phạm. Tuy nhiên, cách làm này chưa mang lại sự đồng thuận cao và có thể gây áp lực cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Vì vậy, sở tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô, phụ huynh và chính học sinh, nhằm xây dựng giải pháp thống nhất, khả thi hơn.

Ba năm qua, TP.HCM đã triển khai mô hình trường học hạnh phúc, hướng đến xây dựng môi trường thân thiện, cởi mở và tin tưởng. Trong đó, giờ ra chơi cần trở thành khoảng thời gian để học sinh giao lưu, vận động, trao đổi trực tiếp với bạn bè, thầy cô, thay vì chỉ tập trung vào màn hình điện thoại.

Từ những trăn trở nêu trên, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành dự thảo kế hoạch triển khai việc hạn chế sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Theo đó, chương trình hướng đến xây dựng môi trường học đường “Trường học hạnh phúc”, khuyến khích học sinh tăng cường vận động thể chất, giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể, thay vì sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân.

Đồng thời, các trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động thay thế như thể thao, trò chơi dân gian, đọc sách, văn nghệ, câu lạc bộ kỹ năng sống… để học sinh tham gia trong giờ giải lao.

Trong giai đoạn thí điểm dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2025, kế hoạch sẽ được áp dụng tại 16 trường thuộc 16 cụm. Từ tháng 1/2026, việc triển khai đồng loạt mở rộng ra toàn bộ các trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng quy định nội bộ, tổ chức tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh, đồng thời thành lập đội giám sát việc thực hiện.

Nếu kế hoạch này đi vào thực hiện, học sinh, phụ huynh và nhà trường sẽ cùng ký cam kết để phối hợp triển khai. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, trong khi các trường hợp vi phạm nhiều lần sẽ bị nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định.