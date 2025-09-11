TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30

Kế hoạch này của Sở GD&ĐT TP.HCM nhằm khắc phục tình trạng học sinh kết thúc giờ học từ lúc 15h, khiến phụ huynh phải bỏ dở công việc để đón con.

TP.HCM dự kiến giờ tan học không trước 16h30 để cha mẹ thuận tiện đón con. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 10/9, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đang xây dựng văn bản quy định khung thời gian tổ chức dạy học hai buổi/ngày.

Nội dung dự thảo dự kiến có quy định giờ học buổi sáng không được bắt đầu trước 7h và không có tiết học nào bắt đầu sau 8h. Thời gian tan học ở ca sáng không kết thúc trước 10h30 còn ca chiều không kết thúc trước 16h30. Trong khoảng thời gian này, các trường có thể chủ động sắp xếp nội dung dạy học và hoạt động phù hợp.

Ông Minh nhấn mạnh quy định này nhằm khắc phục tình trạng học sinh kết thúc giờ học từ lúc 15h, khiến phụ huynh phải bỏ dở công việc để đón con. Tình trạng này ngay cả cán bộ của Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đang gặp phải.

Hiện, Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình phương án trên để tham mưu, đồng thời đề nghị các trường tính toán, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với khung thời gian mới.

Cũng trong ngày 10/9, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã yêu cầu các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không tổ chức học chính khóa vào thứ bảy nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh và phụ huynh.

Theo ông Quốc, các trường cần linh hoạt kết hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT và chương trình riêng, nhưng tuyệt đối không để học sinh phải học chính khóa vào ngày thứ bảy. Nếu có hoạt động, chỉ nên giới hạn trong các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện.

Mới đây, Bộ GD&ĐT ra hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày, trong đó yêu cầu chỉ dạy tối đa 7 tiết/ngày. Tuy nhiên, hướng dẫn này chỉ áp dụng cho chương trình chính khóa. Như vậy, các trường có thể linh hoạt bố trí thêm các hoạt động khác, miễn là vẫn đảm bảo tối đa 8 tiết/ngày.

Phó giám đốc Sở còn nêu rằng nếu sắp xếp theo hướng 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều, phụ huynh sẽ tiện đưa đón con.