TP.HCM giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập

Ngành giáo dục TP.HCM đổi mới quản trị nhà trường, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập; đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Năm học mới 2025-2026, TP.HCM dự kiến có hơn 2,5 triệu học sinh, tăng gần 40.000 em so với năm học trước. Để đáp ứng nhu cầu, TP đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí trên 4.500 tỷ đồng .

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 27/8.

Xác định chủ đề năm học mới “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TP.HCM, giáo dục thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập; đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Ngành tiến hành chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc,” đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh ngành giáo dục cần bám sát định hướng của Bộ GD&ĐT, triển khai lộ trình các đề án đột phá về giáo dục của thành phố.

Trọng tâm là trang bị cho học sinh kỹ năng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; khai thác hiệu quả “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các cơ sở giáo dục.

Ngành cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ gắn với nhu cầu thực tiễn; bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng giáo viên; tham mưu chính sách thu hút, tạo nguồn và hỗ trợ để đội ngũ yên tâm công tác.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng TP cần tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng phục vụ dạy và học; tăng cường đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục công dân toàn cầu; quản lý chặt chẽ các cơ sở ngoài công lập. Địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong năm học 2024-2025, TP duy trì hiệu quả các chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế; tiên phong đưa chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học quốc tế vào giảng dạy; triển khai dạy Tiếng Anh tự chọn từ lớp 1 và chuẩn bị cho Đề án “Từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.”

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% địa phương thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Hệ thống bản đồ thông tin giáo dục (GIS) được áp dụng để phân tuyến, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Nhờ những nỗ lực này, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đạt 99,86%, đứng thứ 3 cả nước về điểm trung bình các môn.

Dịp này, 15 tập thể và 57 cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2019-2024 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao Cờ thi đua cho 19 tập thể dẫn đầu các khối thi đua; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2024-2025 cho 93 đơn vị.