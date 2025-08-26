TP.HCM khánh thành trường y nghìn tỷ ở cửa ngõ phía Tây

Cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại cụm y tế Tân Kiên vừa khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 là công trình trọng điểm của TP.HCM. Ảnh: PNT.

Ngày 26/8, TP.HCM chính thức khánh thành cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại cụm y tế Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

Công trình được đầu tư hơn 2.425 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hướng đến mô hình Viện - Trường kết hợp giữa giảng dạy, thực hành và nghiên cứu y khoa theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là công trình trọng điểm của TP.HCM chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.

Dự án được khởi công ngày 17/2/2023, lần lượt cất nóc khối hành chính - thư viện vào tháng 10/2023, khối giảng đường tháng 7/2024. Đến ngày 21/8, công trình được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nghiệm thu, trước khi Sở Xây dựng chấp thuận hoàn tất vào ngày 22/8.

Theo ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, vượt kế hoạch ba tháng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Trường được xây dựng trong "Campus y tế" ở Tân Kiên. Ảnh: PNT.

Cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất 67.400 m², tổng diện tích sàn hơn 132.000 m² với ba khối nhà chính, 10 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điểm nhấn là 19 giảng đường (sức chứa từ 50 đến 1.000 chỗ), 19 khu vực thực hành đa bộ môn, trung tâm mô phỏng bệnh viện và phòng thực hành kỹ năng tiền lâm sàng. Khuôn viên rộng 33 ha còn tích hợp hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, khu thể thao và hạ tầng công nghệ quản lý tòa nhà hiện đại.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Ông Đức cho rằng việc TP.HCM dành nguồn vốn hơn 2.400 tỷ đồng để đầu tư cho giáo dục và y tế thể hiện sự ưu tiên đặc biệt, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị thi công khi công trình hoàn thành vượt tiến độ.

"Ngành y là lĩnh vực đặc biệt, chất lượng đào tạo liên quan trực tiếp đến sinh mệnh, sức khỏe của người dân. Chúng tôi kỳ vọng tập thể giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tận dụng cơ hội này để đưa trường trở thành trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực", ông Đức nói.

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ban ngành cắt băng khánh thành trường. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cơ sở mới là niềm tự hào lớn, góp phần nâng tầm năng lực đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng của trường. Với quy mô lớn và cơ sở vật chất hiện đại, cơ sở 2 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm đào tạo y khoa hiện đại bậc nhất cả nước.

Công trình này cũng là hạng mục trọng điểm trong định hướng xây dựng “campus y tế” đầu tiên của Việt Nam tại cụm y tế Tân Kiên, mô hình tích hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe, hướng đến chuẩn quốc tế và tầm khu vực ASEAN.