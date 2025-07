TP.HCM không còn dẫn đầu cả nước môn Tiếng Anh

Sau 8 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước ở điểm trung bình môn Tiếng Anh, TP.HCM tụt hạng, nhường vị trí đầu bảng cho Hà Nội.

Bộ GD&ĐT đã công bố top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 15/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, đồng thời thông tin top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất ở 12 môn thi.

Ninh Bình dẫn đầu môn Toán

Ở môn Toán, tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình là Ninh Bình với 5,406 điểm. Đây là mức điểm trung bình của hơn 45.600 thí sinh dự thi.

Xếp thứ 2 và thứ 3 trong danh sách này là Hà Nội và TP.HCM với điểm trung bình lần lượt là 5,275 và 5,256. Đây cũng là 2 địa phương có tổng số thí sinh dự thi cao nhất cả nước, đều hơn 120.000 thí sinh.

Danh sách 10 địa phương có điểm thi trung bình môn Toán cao nhất.

Các địa phương còn lại nằm trong top 10 bao gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Phú Thọ. Mức điểm trung bình của các địa phương này dao động ở mức 4,8-5,1 điểm.

So với năm 2024, thứ hạng top 10 môn Toán đã có sự thay đổi, mức điểm trung bình cũng giảm đáng kể. Cụ thể, trong năm 2024, tỉnh Nam Định (cũ) từng dẫn đầu cả nước về điểm thi môn Toán với 7,26 điểm, theo sau đó là Bình Dương (cũ) với 7,13 điểm.

Nghệ An dẫn đầu môn Văn

Đối với top 10 điểm trung bình môn Ngữ văn, Nghệ An gây bất ngờ khi là tỉnh duy nhất có điểm trung bình trên 8, cụ thể là 8,035 điểm. Theo sau đó là Hà Tĩnh với điểm trung bình môn văn 7,913 và Hà Nội với mức điểm 7,626.

Top 10 địa phương có điểm Văn cao nhất.

Các địa phương còn lại lọt top 10 bao gồm Thanh Hóa, Cần Thơ, Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, An Giang, TP.HCM.

So với năm 2024, điểm trung bình môn Ngữ văn của Nghệ An giảm nhẹ, nhưng thứ hạng lại tăng mạnh từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ nhất. Hà Tĩnh cũng có bước tiến ấn tượng khi vươn từ hạng 10 lên vị trí số 2.

Cũng so với năm 2024, điểm trung bình của các địa phương top 10 có dấu hiệu giảm. Trong khi năm 2024 có đến 5 tỉnh, thành đạt điểm trung bình trên 8, năm 2025 lại chỉ có một tỉnh duy nhất là Nghệ An.

Hà Nội dẫn đầu môn Tiếng Anh

Sau 8 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh, năm nay, TP.HCM chỉ xếp thứ 2 với 5,658 điểm, sau Hà Nội với mức điểm 5,78.

Điểm trung bình môn Tiếng Anh của các địa phương top 10.

Thứ hạng của các địa phương còn lại cũng gây bất ngờ khi có nhiều thay đổi so với năm 204, ví dụ như Quảng Ninh, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa cùng lọt top. Hải Phòng vẫn duy trì trong top 10 và tăng một bậc so với năm 2024.

So với năm 2024, điểm trung bình môn Tiếng Anh của các địa phương cũng giảm đáng kể. TP.HCM từng đạt điểm trung bình 6,73 trong năm 2024, nhưng năm 2025 chỉ giảm còn 5,6 điểm. Hà Nội tăng bậc đáng kể nhưng điểm trung bình cũng giảm từ 6,19 xuống còn 5,78.

Hà Tĩnh dẫn đầu Vật lý và Hóa học

Đối với top 10 ở môn Vật lý và Hóa học, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu với mức điểm lần lượt là 7,366 và 6,737. So với năm 2024, tỉnh này đều tăng bậc ấn tượng, môn Vật lý cũng tăng điểm.

10 địa phương có điểm trung bình môn Vật lý (trái) và Hóa học (phải) cao nhất cả nước.

9 địa phương còn lại cũng góp mặt trong top 10 tỉnh có điểm trung bình Vật lý cao nhất là: Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Huế, Hưng Yên.

Còn với môn Hóa học, các địa phương còn lại góp mặt bao gồm: Huế, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hưng Yên. Điểm trung bình top 10 ở môn thi này cũng giảm đáng kể so với năm 2024.

Điểm trung bình môn Sinh học cũng có chiều hướng giảm so với năm trước.

Điểm trung bình môn Sinh học của 10 địa phương dẫn đầu.

Trong năm 2024, địa phương dẫn đầu môn Sinh là tỉnh Tuyên Quang với điểm trung bình 7,32, nhưng năm nay tỉnh dẫn đầu là Bắc Ninh cũng chỉ đạt mức 6,432 điểm.

Thay đổi đáng chú ý ở top 10 môn Sinh là Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM lần lượt góp mặt và lọt top 2, 3, 4 trong bảng xếp hạng. Đà Nẵng cũng lọt top và xếp ở vị trí số 5, trong khi đó Hà Tĩnh vươn từ vị trí số 10 lên vị trí số 6 với 6,185 điểm.

Ninh Bình, Phú Thọ thay phiên dẫn đầu môn Lịch sử, Địa lý

Ở môn Lịch sử, Địa lý, điều đáng chú ý là Ninh Bình và Phú Thọ thay phiên nhau chiếm giữ vị trí số 1 và số 2.

Cụ thể, Phú Thọ đứng đầu cả nước môn Lịch sử với điểm trung bình 7,046, còn Ninh Bình xếp thứ 2 với mức điểm 7,016. Ngược lại, ở môn Địa lý, Ninh Bình dẫn đầu cả nước, đạt 7,224 điểm trung bình còn Phú Thọ xếp ở vị trí số 2 với 7,132 điểm.

10 địa phương có điểm trung bình môn Lịch sử (trái) và Địa lý (phải) cao nhất cả nước.

Các địa phương còn lại có mặt trong top 10 môn Lịch sử bao gồm: Cà Mau, Nghệ An, Bắc Ninh, TP.HCM, An Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Môn Địa lý gồm các tỉnh, thành: Nghệ An, Cà Mau, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Bắc Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Nếu so với năm 2024, Ninh Bình vẫn duy trì thứ hạng ở môn Lịch sử dù điểm trung bình đã giảm nhẹ. Còn với môn Địa lý, tỉnh này tăng một bậc từ vị trí số 2 trong năm 2024 lên vị trí đầu bảng ở năm 2025.

Phú Thọ cũng tăng hạng đáng kể. Ở năm 2024, tỉnh này đều xếp vị trí số 5 ở môn Lịch sử và Địa lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong ngày 26-27/6 với hơn 1,6 triệu thí sinh tham dự. Sau thời gian chấm thi, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm 12 môn, thí sinh có thể tham khảo phổ điểm tại đây.

Đến 8h ngày 16/7, các địa phương sẽ công bố điểm thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo 2 cách là qua phần mềm quản lý thi hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT.