TP.HCM kiểm tra 74 cơ sở dược thì có gần 60 nơi vi phạm

Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế. Số tiền xử phạt lên tới hàng tỷ đồng.

Đầu năm nay Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn. Ảnh: CACC.

Ngày 12/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền thành phố. Tại đây, nhiều số liệu và kiến nghị quan trọng được đưa ra, phản ánh bức tranh nhiều thách thức trong công tác quản lý và phát triển y tế của thành phố.

Hàng loạt cơ sở dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế bị xử phạt

Ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM, cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã tiến hành 74 lượt kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dược. Kết quả cho thấy có 59 cơ sở vi phạm, trong đó có 15 tổ chức và 44 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt 1,5 tỷ đồng .

Theo ông Hiển, tỷ lệ xử phạt cao là do trước khi kiểm tra, Sở Y tế đã nắm bắt thông tin và xác định các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Các lỗi phổ biến gồm kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ; bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc, mức phạt dao động từ 15 đến 20 triệu đồng; kinh doanh không đúng phạm vi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện; mua bán thuốc từ các cơ sở không đủ điều kiện (chủ yếu tại chợ sỉ) và vắng mặt dược sĩ đại học tại cơ sở bán lẻ.

Không chỉ dược, lĩnh vực mỹ phẩm cũng ghi nhận nhiều sai phạm. Trong số 46 cơ sở được kiểm tra, có 35 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng . Các lỗi thường gặp là công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố, sản xuất khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, lưu hành khi chưa có số tiếp nhận phiếu công bố, hoặc quảng cáo, hướng dẫn sử dụng gây hiểu lầm mỹ phẩm là thuốc.

Ông Nguyễn Thanh Hiển báo cáo số liệu cơ sở vi phạm về y tế. Ảnh: BTC.

Ở mảng thiết bị y tế, nhiều cơ sở bị phát hiện sản xuất khi chưa hoàn tất thủ tục công bố đủ điều kiện, phân loại thiết bị không đúng quy tắc phân loại rủi ro và không kê khai giá trước khi lưu hành. Từ đầu năm đến nay, có 29 cơ sở vi phạm, trong đó có 4 cơ sở sản xuất thiết bị y tế bị xử phạt.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định sau khi sáp nhập, ngành y tế thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ông nhấn mạnh ngành y tế vừa giữ vai trò giám sát, xử lý nghiêm sai phạm, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để hướng dẫn và tham mưu chính sách phù hợp.

Song song với công tác kiểm tra và xử lý, TP.HCM cũng đang tập trung cho chiến lược đầu tư hạ tầng y tế. TS Nguyễn Hoài Nhân, đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, cho biết hệ thống y tế của thành phố hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, 296 điểm y tế, gần 10.000 phòng khám chuyên khoa cùng hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh dược và nhà thuốc.

Với gần 50.000 giường bệnh cho 14 triệu dân, TP.HCM đối diện không ít thách thức, song đồng thời mở ra cơ hội phát triển. Năm 2024, thành phố đã phê duyệt 80 dự án đầu tư công cho bệnh viện và đơn vị sự nghiệp, với tổng vốn 60.000 tỷ đồng .

Các dự án đã được trình cấp thẩm quyền để triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Trong thời gian tới, khu vực 2 và 3 dự kiến tiếp tục bổ sung thêm 20.000 đến 30.000 tỷ đồng cho y tế công.

Doanh nghiệp thiết bị y tế gặp khó

Một trong những nội dung nóng nhất tại hội nghị là phản ánh từ Hội Thiết bị Y tế TP.HCM về tình trạng thủ tục cấp giấy phép lưu hành quá chậm. Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội, cho biết sự chậm trễ đặc biệt nghiêm trọng với nhóm thiết bị loại C và D, vốn là những sản phẩm có giá trị và tính ứng dụng cao.

Theo ông Hùng, tình trạng này khiến nhiều sản phẩm, dù là thương hiệu uy tín và chất lượng, không thể ra thị trường. Điều đó không chỉ làm giảm tính cạnh tranh mà còn hạn chế khả năng ứng dụng công nghệ y tế tiên tiến, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân chính là thiếu nhân sự chuyên môn và hội đồng thẩm định quá mỏng, khiến hồ sơ bị kéo dài nhiều tháng. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn nếu thủ tục được rút ngắn.

Ông Trương Hùng, Phó chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TP.HCM, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp y tế hiện nay. Ảnh: BTC.

Để tháo gỡ, Hội Thiết bị Y tế TP.HCM kiến nghị tăng lệ phí xét duyệt nhằm bổ sung kinh phí thuê chuyên gia, thành lập hội đồng thẩm định tại TP.HCM để chia sẻ áp lực với cơ quan trung ương. Đồng thời, Hội cũng đề nghị đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình cấp phép.

"Việc thông báo tiến độ hồ sơ nên được công khai trên hệ thống trực tuyến, tránh tình trạng doanh nghiệp phải chủ động liên hệ nhiều lần mới nắm được tiến độ", ông Hùng nói.

Ngoài vấn đề cấp phép, công tác hậu kiểm đối với sản phẩm loại A và B cũng bị đánh giá là chậm, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt nhiều lần, làm tăng chi phí và áp lực tài chính.

Đại diện Hội cho rằng nếu không sớm tháo gỡ, sự chậm trễ trong cấp phép sẽ không chỉ khiến doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh mà còn tác động tiêu cực tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời hạn chế khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành thiết bị y tế Việt Nam.