TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng Covid-19

TP.HCM lấy ý kiến người dân cho ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần đoàn kết, vượt qua đại dịch Covid-19, dự kiến hoàn thành trước Tết 2026.

Nhân viên y tế tại TP.HCM căng mình cứu chữa người bệnh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2021. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa phát đi thông báo chính thức về việc tổ chức lấy ý kiến người dân đối với ý tưởng công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19”. Công trình dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (TP.HCM).

Theo đề xuất, đây sẽ là không gian công cộng kết hợp công viên cây xanh, trong đó hạng mục chính là biểu tượng tri ân tinh thần đoàn kết của người dân thành phố trong giai đoạn chống dịch. Dự án được định hướng hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo ý tưởng được đề ra, biểu tượng mang ba thông điệp chính.

Thứ nhất, tái hiện hành trình “từ mất mát đến hồi sinh thần tốc”, ghi nhận nỗ lực phục hồi của TP.HCM sau đại dịch với mức tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 đạt 5,81% và năm 2024 đạt 7,17%.

Thứ hai là tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã “chung sức, đồng lòng” trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 3,7 ha, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng được chuyển thành công viên đa năng, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và đặt tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19.

Thứ 3, công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch Covid-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Theo kế hoạch, Sun Group sẽ đầu tư xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp khu vui chơi trẻ em với mục tiêu hình thành một không gian mở. Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất này cho đơn vị tài trợ Sun Group chậm nhất vào ngày 31/10.

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sun Group kính mời người dân cả nước tham gia đóng góp ý kiến cho công trình biểu tượng bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi trực tiếp đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Thời gian lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11/2025, trước khi tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xem xét và phê duyệt phương án chính thức.

TP.HCM trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 kéo dài vào giữa năm 2021. Giai đoạn này chứng kiến sự huy động tổng lực về mọi mặt, từ nhân lực y tế chi viện đến chiến dịch tiêm vaccine thần tốc, giúp dịch bệnh dần được kiểm soát. Thành quả này có được là nhờ công lao, sự cống hiến, hy sinh và sẻ chia cả vật chất lẫn tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM. Với những nỗ lực phục hồi và chuyển đổi chiến lược sang "thích ứng an toàn", TP.HCM đã thành công đưa Covid-19 về mức bệnh thông thường và chính thức công bố hết dịch.