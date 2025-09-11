TPHCM: Một mùa cao điểm bệnh bắt đầu, nhiều trẻ nhập viện

Mùa tựu trường trùng thời điểm giao mùa, thời tiết mưa nắng thất thường khiến vi khuẩn, virus, nấm mốc phát triển mạnh, trẻ dễ phải nhập viện điều trị.

Liên tiếp học sinh nhập viện vì bệnh mùa tựu trường. Ảnh: BVCC.

Trước ngày khai giảng, bé T.N.V. (15 tuổi) bị sốt và ho kéo dài. Nghĩ con chỉ cảm thông thường, chị P.T.K.P. mua thuốc cho con uống tại nhà. Sau 9 ngày không thuyên giảm, bé phải nhập viện và được chẩn đoán viêm phổi cấp.

“Lúc đầu tôi nghĩ cháu chỉ ho nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi để kịp dự khai giảng. Không ngờ bệnh trở nặng thành viêm phổi. Thấy con nằm viện đúng dịp này, tôi rất xót xa”, chị P. chia sẻ.

Hiện sức khỏe của V. đã ổn định hơn, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Cùng thời điểm, bé H.T.P. (7 tuổi) cũng phải nhập viện ngay những ngày đầu năm học. Buổi sáng, bé được bà ngoại mua xôi mặn, nhưng ăn không hết. Đến chiều, bé tiếp tục dùng phần còn lại. Một giờ sau, trẻ bị đau bụng, nôn ói dữ dội và phải cấp cứu trong đêm.

"Tôi nghĩ để lại ăn chiều cũng không sao, ai ngờ cháu bị rối loạn tiêu hóa, nôn liên tục. Giờ cháu chưa được đến lớp, cứ buồn bã hỏi khi nào gặp lại cô và các bạn", bà ngoại nghẹn ngào kể.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh do thay đổi sinh hoạt và tiếp xúc tập thể.

Phổ biến nhất là bệnh đường hô hấp (cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi), bệnh lây qua hô hấp (sởi, quai bị, thủy đậu) và bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc (tay chân miệng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy).

"Không ít trường hợp trẻ nhập viện vì rối loạn tiêu hóa. Trẻ có thể chỉ ói hoặc tiêu chảy cấp, nhưng nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc bùng phát thành dịch", bác sĩ Oanh cảnh báo.

Để bảo vệ sức khỏe trẻ em trong mùa tựu trường, phụ huynh cần lưu ý:

Đảm bảo trẻ được tiêm ngừa đầy đủ.

Rèn thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Chọn thực phẩm an toàn, không dùng lại đồ ăn để lâu.

Bổ sung chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt cao, phát ban, nôn ói, tiêu chảy nhiều hoặc đau bụng.

"Gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường cần phối hợp chặt chẽ để phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời, tránh bùng phát dịch trong trường học", bác sĩ Oanh nhấn mạnh.