TP.HCM sáng nắng chiều mưa, nhiều trẻ đổ bệnh

Sau nhiều ngày ho, khó thở không dứt trong đợt nắng nóng, bé gái ở Đồng Nai rơi vào tình trạng viêm phổi nặng, phải điều trị kéo dài.

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh hô hấp. Ảnh: BVCC.

Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM liên tục nắng nóng gay gắt vào ban ngày, mưa dông về chiều. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh hô hấp, thậm chí nhập viện trong tình trạng nặng.

Tại khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, hơn 170 trẻ đang điều trị các bệnh như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn. Riêng phòng cấp cứu có khoảng 20 bệnh nhi, phần lớn dưới một tuổi, nhiều bé phải thở oxy và tập vật lý trị liệu để thông đường thở.

Bé T.N.N.U. (2 tuổi) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ho và khó thở kéo dài, kết quả chẩn đoán cho thấy viêm phổi. Trước đó, gia đình nghĩ bệnh có thể tự cải thiện bằng thuốc uống tại nhà, tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm. Khi nhập viện, phụ huynh mới nhận thấy nhiều trẻ cùng mắc viêm phổi, hen suyễn, và thời tiết oi bức kéo dài khiến các triệu chứng của trẻ trở nên nặng nề hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, nhận định sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết thất thường dễ khiến trẻ, nhất là trẻ nhỏ hoặc có bệnh nền, mắc bệnh hô hấp và có nguy cơ biến chứng nặng.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường bổ sung nước, vitamin và khoáng chất giúp trẻ tránh mất nước, nâng cao sức đề kháng. Đồng thời, phụ huynh cần:

Hạn chế để trẻ vui chơi quá lâu dưới trời nắng gắt, nếu ra ngoài cần che chắn kỹ và tránh khung giờ tia cực tím mạnh.

Không cho trẻ tắm ngay bằng nước lạnh sau khi hoạt động ngoài trời.

Giữ môi trường sống sạch sẽ, tránh khói thuốc, đeo khẩu trang nơi đông người.

Điều chỉnh máy lạnh ở mức 25-26°C.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, cha mẹ nên đưa đi khám sớm để kịp thời điều trị, tránh biến chứng.