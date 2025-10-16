TP.HCM sáp nhập BV Đa khoa Sài Gòn vào BV Nhân dân Gia Định

Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động, toàn bộ cơ sở vật chất, nhân sự và nhiệm vụ được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nằm ở vị trí đắc địa của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2025 về việc tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là một trong những bước thực hiện đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thành phố sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quyết định, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 1/1/2026. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và tài sản sẽ được chuyển giao nguyên trạng về Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đơn vị cùng trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Sau khi sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Như vậy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có hai cơ sở hoạt động

Cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM.

Cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành - địa điểm hiện nay của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo việc chuyển giao toàn bộ nguồn lực gồm nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các quyền, nghĩa vụ pháp lý của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại, cũng như hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động.

Cơ quan này cũng được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và các nguồn lực khác để phù hợp với mô hình hoạt động mới, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và ổn định. Trong quá trình sáp nhập, mọi hoạt động khám chữa bệnh của cả hai bệnh viện vẫn được duy trì liên tục, không gây gián đoạn cho người dân.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định là một trong những bệnh viện hạng I của TP.HCM, có bề dày hơn 100 năm hoạt động. Việc sáp nhập thêm Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, vốn có vị trí trung tâm, thuận lợi cho cấp cứu và tiếp nhận bệnh nhân nội thành được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực phục vụ, đồng thời tối ưu hóa nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng y tế công lập.

Quyết định 2136/QĐ-UBND cũng nêu rõ Quyết định số 3917/QĐ-UB-VX ngày 6/7/1999 của UBND TP.HCM về việc chuyển Trung tâm Cấp cứu Thành phố thành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.