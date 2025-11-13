TP.HCM sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ để dạy Âm nhạc, Mỹ thuật cho trẻ

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các môn nghệ thuật, TP.HCM dự kiến phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM để ký hợp đồng với các nghệ sĩ, phục vụ việc dạy và học.

TP.HCM dự kiến ký hợp đồng với nghệ sĩ và có chế độ riêng để duy trì các môn học về nghệ thuật cho học sinh. Ảnh minh hoạ: SOOBIN.

Sáng 13/11, Ban Văn hoá - Xã hội (Hội đồng Nhân dân TP.HCM) công bố kết quả khảo sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, hệ thống y tế cơ sở và các thiết chế văn hoá, thể thao, tôn giáo, di tích lịch sử tại một số địa bàn trên toàn thành phố.

Vừa thiếu phòng học, vừa thiếu giáo viên

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt trên 97%.

Ở các địa phương mới sáp nhập, nhiều cơ sở giáo dục tiếp tục khẳng định chất lượng. Trường THPT chuyên Hùng Vương có hơn 57% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ngày...

Ban Văn hoá - Xã hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học tại các khu vực còn thiếu trường, lớp để đảm bảo chất lượng học tập cho trẻ. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động giáo dục của TP.HCM vẫn đối mặt hàng loạt thách thức mang tính hệ thống, cần sớm được tháo gỡ.

Cụ thể, nhiều cơ sở giáo dục tại các địa bàn mới sáp nhập rơi vào tình trạng quá tải do số học sinh tăng nhanh. Sĩ số trung bình 42-43 học sinh/lớp được ghi nhận tại các trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Phú Hòa 3 và Tiểu học Hồ Hảo Hớn, đều cao hơn mức quy định.

Nhiều địa phương cũng phản ánh tình trạng quá tải phòng học. Một số trường phải sử dụng phòng thể thao, phòng đa chức năng làm phòng học, khiến học sinh không còn không gian vui chơi, ảnh hưởng việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tình trạng thiếu giáo viên cũng đang diễn ra ở nhiều nơi. Dù TP.HCM tiên phong trong thi tuyển và đã đạt tỷ lệ tuyển dụng 68%, một số môn vẫn thiếu nghiêm trọng như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh.

Trước tình trạng này, ngành giáo dục thành phố dự kiến liên kết với Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM để ký hợp đồng với nghệ sĩ hỗ trợ giảng dạy, đồng thời nghiên cứu cơ chế đãi ngộ phù hợp.

Bên cạnh đó, bà Nhật Hằng thừa nhận mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân của thành phố hiện vẫn chưa đạt. Để hoàn thành chỉ tiêu này cần có lộ trình cụ thể và sở đã làm việc với các phường để rà soát từng đơn vị.

Qua đó, sở đã lập tổ liên ngành phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường, họp định kỳ mỗi tháng để tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và thủ tục.

Học sinh sẽ được miễn bảo hiểm y tế

Phản hồi những báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội (HĐND TP.HCM), ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục đạt được. Đồng thời, ông đề cập đến những vấn đề bất cập tồn tại, chưa được xử lý triệt để.

Nhiều phụ huynh phản ánh vẫn phải đóng nhiều khoản phí khác dù đã được miễn học phí. Ảnh: Phương Lâm.

Đầu tiên là vấn đề miễn học phí nhưng các khoản thu cho hoạt động ngoại khoá, các môn bổ trợ còn cao. Ông Cao Thanh Bình nói rằng nhiều phụ huynh phản ánh các trường thu tiền các tiết ngoại khoá cao, nhưng chất lượng tổ chức không đảm bảo, đôi khi còn lẫn với các tiết chính khoá.

Về nguồn thu trong trường học, ông Bình cho biết dù nhiều trường tuyên bố không thu quỹ, nhiều lớp vẫn tự vận động quỹ lớp với mức chênh lệch lớn, gây thiếu đồng bộ.

Các khoản dịch vụ đi kèm như kỹ năng sống, ngoại khoá, quản lý bán trú cũng tạo gánh nặng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông đề nghị ngành đánh giá tác động và đề xuất chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo, trẻ yếu thế để giảm gánh nặng chi phí cho gia đình các em.

Đối với học sinh là vận động viên, TP.HCM (cũ) từng phối hợp chặt giữa ngành giáo dục và thể thao để đảm bảo việc học phù hợp lịch luyện tập, thi đấu. Ông Bình đề nghị các địa phương sau sáp nhập cần áp dụng cơ chế tương tự, vì nếu học sinh lo lắng chuyện điểm số, chuyên cần thì khó đạt thành tích cao trong thi đấu.

Ngoài ra, TP.HCM đã đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh từ ngân sách thành phố nhằm giảm gánh nặng y tế cho gia đình học sinh và tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo đề xuất này, dự kiến học sinh sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế kể từ năm 2026.

Do đó, ông Cao Thanh Bình đề nghị các cơ sở giáo dục dừng thu bảo hiểm y tế năm 2026 để tránh trường hợp khi đề xuất được chính thức thông qua, khoản thu sẽ phải hoàn trả, gây phức tạp cho nhà trường và cha mẹ học sinh.