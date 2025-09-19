TP.HCM sẽ mạnh tay với những trường hợp lạm thu đầu năm

Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục ra văn bản chỉ đạo về việc thu các khoản đầu năm, trong đó nhấn mạnh về việc xử lý các trường hợp lạm thu.

TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo về việc thu chi đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 19/9, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý các khoản thu, chi và công tác vận động tài trợ trong năm học 2025-2026.

Văn bản này được đưa ra sau khi địa bàn thành phố xuất hiện phản ánh việc một số trường công lập chưa tuân thủ đúng hướng dẫn trong thu đầu năm học và vận động tài trợ, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Siết chặt quy định về học phí và các khoản thu

Theo văn bản chỉ đạo, đối với học phí và các khoản thu khác, Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh việc tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP và Công văn 5542/BGDĐT-KHTC của Bộ GD&ĐT.

Thủ trưởng các đơn vị cần phải quán triệt quy định trong nội bộ lãnh đạo, giáo viên, đồng thời thông tin công khai, minh bạch đến phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh.

Khi thực hiện các khoản thu, nhà trường cần thông báo bằng văn bản, tuyệt đối không để ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra tổ chức thu; không tự ý đặt tên hay bổ sung các khoản ngoài quy định.

Ngoài ra, nhà trường phải thực hiện giãn tiến độ thu, tránh tình trạng thu gộp nhiều khoản cùng lúc và tuân thủ đầy đủ chế độ quản lý tài chính.

UBND phường, xã, đặc khu cũng được yêu cầu phải có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm. Sở nhấn mạnh không để phát sinh sai phạm hoặc thực hiện chưa đầy đủ quy định, gây ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục.

TP.HCM yêu cầu các khoản thu đầu năm phải minh bạch, rõ ràng. Ảnh: Duy Hiệu.

Xử lý nghiêm trường hợp lạm thu

Đối với việc vận động, tiếp nhận và quản lý tài trợ, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải tuân thủ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 13/2025/TT-BGDĐT.

Theo đó, nhà trường phải xây dựng kế hoạch vận động cụ thể về nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở cũng yêu cầu đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không biến tài trợ thành khoản thu bắt buộc, đồng thời thành lập tổ tiếp nhận tài trợ, công khai tài chính và mở rộng nguồn tài trợ, không tập trung vào phụ huynh học sinh. Mọi hành vi lạm dụng danh nghĩa tài trợ để đặt ra các khoản thu trái quy định đều bị nghiêm cấm.

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy trình vận động và sử dụng tài trợ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu ngoài quy định. Kinh phí hoạt động của ban đại diện chỉ được sử dụng cho hoạt động trực tiếp của ban, không dùng cho các mục đích như bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh, khen thưởng giáo viên, hay mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

"Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được thông qua sự ủng hộ tự nguyện, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh. Việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ", Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

UBND xã, phường, đặc khu cũng được giao trách nhiệm trong việc tăng cường giám sát, giải trình với xã hội về các khoản thu tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra “lạm thu” đầu năm học.

Đồng thời, các địa phương cần ban hành hướng dẫn thu, chi theo phân cấp, thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường vi phạm.

Ngoài ra, chính quyền cần tập trung nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và bố trí ngân sách giáo dục cho các khoản chi thường xuyên, tạo điều kiện để ngành giáo dục TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.