TP.HCM sẽ xử lý nghiêm trường hợp mua bán thiết bị gian lận thi lớp 10

Công an TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; tổ chức thi thuê, thi hộ...

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 6-7/6. Ảnh: Duy Hiệu.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 6-7/6. Trước thềm kỳ thi, Công an TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các công tác cần thiết nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2025, Công an TP.HCM cho biết để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, Công an TP đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi.

Theo đó, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ được bố trí, phân công nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đồng thời triển khai nhiều mặt công tác khác như tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh chấp hành quy định pháp luật, nhất là luật giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phụ huynh, học sinh cũng được khuyên sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp, đảm bảo đúng thời gian theo nội quy, quy định của nhà trường, quy chế của kỳ thi.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM sẽ phối hợp các hội đồng thi chủ động kiểm tra an ninh, an toàn đối với các trang thiết bị phục vụ kỳ thi; nắm tình hình, rà soát, kiểm tra thông tin của các thí sinh nhằm phòng ngừa, xử lý hành vi thi thuê, thi hộ, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.

Một công tác khác cũng được chú trọng là bố trí lực lượng tăng cường rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi; bảo đảm trật tự giao thông, trật tự xã hội phòng chống trộm cắp, cướp giật tài sản, đảm bảo an ninh an toàn cho thí sinh tham gia thi vào lớp 10 công lập.

Ngoài công tác đảm bảo an ninh, Công an TP.HCM cũng sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi. Cùng với đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; tổ chức thi thuê, thi hộ; đăng tải thông tin thất thiệt về việc về kỳ thi hoặc lợi dụng kỳ thi để đăng tải thông tin sai sự thật.

Sở GD&ĐT TP.HCM khuyên thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định và có mặt đúng giờ tại điểm thi. Ảnh: Duy Hiệu.

Hơn 10.000 cán bộ được cử đi coi thi

Về phía Sở GD&ĐT TP.HCM, sở cho biết đã quy hoạch 142 điểm thi, gồm 132 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên, tổng cộng hơn 3.500 phòng thi. Ngoài ra, sở cũng huy động hơn 10.000 giáo viên làm cán bộ coi thi và hơn 2.000 nhân viên phục vụ.

Trong năm học này, toàn thành phố có 88.966 học sinh lớp 9 dự kiến xét tốt nghiệp THCS, trong đó, 76.435 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, 12.531 em không tham gia (bao gồm 949 em được tuyển thẳng).

Trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 14 sở, ban, ngành và đơn vị, triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực như an ninh - an toàn, y tế - sức khỏe, hạ tầng kỹ thuật, giao thông…. nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND TP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đưa ra một số lời khuyên cho thí sinh trước thềm kỳ thi diễn ra. Về mặt kiến thức, các em nên tập trung ôn tập có trọng tâm. Còn về thủ tục dự thi, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định và có mặt đúng giờ tại điểm thi.

"Các em cần nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh đọc kỹ đề, xác định đúng yêu cầu của đề, tự tin vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề; cẩn thận trong suốt quá trình làm bài, nộp bài. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện tốt nhất cho các em thí sinh thể hiện năng lực của mình", Sở GD&ĐT khẳng định.