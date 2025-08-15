TP.HCM tuyển hơn 6.000 giáo viên cho năm học mới

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển giáo viên năm học 2025-2026 ở tất cả bậc học.

Sau sáp nhập, TP.HCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất nước. Ảnh: Hoàng Đông.

Cụ thể, 244 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM có nhu cầu tuyển 671 giáo viên. Trong đó:

Khu vực 1 (TP.HCM cũ) tuyển 460 giáo viên.

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) tuyển 157 giáo viên.

Khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) tuyển 54 giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, bậc mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, THCS 3.071. Cụ thể như sau:

Khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên.

Khu vực 2 cần tuyển 1.990 giáo viên.

Khu vực 3 cần tuyển 647 giáo viên.

Để đăng ký dự tuyển giáo viên, ứng viên cần có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; tuổi từ 18 trở lên; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật…

Mỗi vị trí việc làm có tiêu chuẩn, điều kiện riêng, nhưng điều kiện chung với giáo viên bậc mầm non là có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên.

Vị trí giáo viên các bậc tiểu học, THCS, THPT yêu cầu phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Công tác tuyển dụng giáo viên của thành phố được thực hiện qua 2 vòng. Trong đó, vòng 1 xét hồ sơ đăng ký theo yêu cầu vị trí việc làm; nếu đáp ứng, người dự tuyển tiếp tục tham dự vòng 2 thi thực hành nghiệp vụ chuyên ngành.

Sở sẽ nhận hồ sơ từ 14/8 đến 12/9. Dự kiến từ ngày 1/10 đến 5/11, những người trúng tuyển sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tại các trường.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên TP.HCM hoạt động với quy mô mới sau sáp nhập. Thành phố hiện có hơn 3.500 trường học, với hơn 2,5 triệu học sinh (tăng gần 40.000 học sinh so với năm học trước) và hơn 110.000 giáo viên. Đây là địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước.

Cũng trong năm học này, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó bậc mầm non là 151 phòng, tiểu học là 585 phòng, THCS là 412 phòng và THPT là 112 phòng. Ngoài ra, dự kiến còn có khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trước đó, sở đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Học sinh tiểu học, THCS, THPT sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.