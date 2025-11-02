TP.HCM yêu cầu xử lý vụ việc tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

UBND TP.HCM yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm vụ việc liên quan trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nếu có sai phạm.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TP.HCM), nơi ông Phạm Hữu Lộc làm Hiệu trưởng từ năm 2015 đến tháng 10/2024 xảy ra nhiều sai phạm.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa gửi văn bản về việc các tin bài liên quan đến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố và Thanh tra Thành phố.

Theo văn bản, ngày 25/10, trên các phương tiện truyền thông lần lượt phản ánh các tin bài liên quan đến Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan rà soát nội dung phản ánh nêu trên, có ý kiến tham mưu đề xuất trình UBND TP.HCM xử lý nghiêm theo quy định (nếu có sai phạm).

Trước đó, kết quả kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (Sở GD&ĐT) đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM chỉ ra 16 hành vi vi phạm trong quản lý tài chính, tuyển sinh, hồ sơ người học và công tác kế toán.

Trước những kết luận nói trên, trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, cho biết trường đã gửi báo cáo giải trình đến Sở GD&ĐT vào ngày 2/10 bày tỏ một số nội dung trong kết luận kiểm tra "chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, nhiều hành vi kết luận quá nghiêm khắc", có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

Theo giải trình, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT ban đầu dự kiến làm việc trong giai đoạn 2020-2024, nhưng thực tế lại kiểm tra ngược đến năm 2017, khiến trường phải rà soát và trích lục lượng hồ sơ lớn, có thời điểm chưa kịp cung cấp đầy đủ minh chứng.

Về khoản hơn 20 tỷ đồng chưa hoàn trả, theo ông Đệ cần được hiểu rõ bản chất. Cụ thể, tiền miễn, giảm học phí (MGHP) khối cao đẳng: 19,27 tỷ đồng , chủ yếu là khoản giảm 70% học phí cho ngành nghề độc hại, nặng nhọc của năm học 2024-2025. Đến ngày 31/3, năm học này chưa kết thúc nên chưa thể chi trả cho sinh viên, số tiền hiện vẫn tồn tại Kho bạc Nhà nước. Theo kế hoạch, nhà trường sẽ cấn trừ học phí học kỳ I năm 2025-2026 và chi trả phần còn lại cho sinh viên vào tháng 11-12/2025, căn cứ Thông báo số 728/TB-LTTC-KHTC ngày 3/9/2025.

Tiền MGHP khối trung cấp hệ T4 (đối tượng học THCS học lên trung cấp): 1,18 tỷ đồng , liên quan 328 học sinh - sinh viên giai đoạn 2021-2023. Số này chưa được hoàn trả do người học chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng dù trường đã nhiều lần nhắc nhở.

Từ tháng 3 đến tháng 9, nhà trường đã chi trả bổ sung 554,7 triệu đồng cho 176 sinh viên, và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi trả cho số còn lại. Các khoản này được thể hiện chi tiết trong phụ lục kèm Báo cáo giải trình số 815/BC-LTT-TC.

Lãnh đạo trường cho biết thêm: "Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng phối hợp để Sở GD&ĐT xác minh, làm rõ từng nội dung. Khi có kết quả chính thức, Ban Giám hiệu sẽ thông báo công khai để tránh hiểu nhầm và thông tin sai lệch".