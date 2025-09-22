Trả giá đắt vì món khoái khẩu quen thuộc trên bàn nhậu

Từ món ăn khoái khẩu, bệnh nhân ở Nghệ An rơi vào tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng gáy, ý thức lơ mơ, phải cấp cứu gấp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy và ý thức lơ mơ sau khi ăn tiết canh lợn. Ảnh minh họa: Quốc Toàn.

Bệnh nhân N.V.H., 52 tuổi, trú tại Nghệ An, nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy và ý thức lơ mơ sau khi ăn tiết canh lợn. Tại bệnh viện, các bác sĩ khám lâm sàng và làm xét nghiệm dịch não tủy, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não mủ.

Kết quả cấy máu dương tính với Streptococcus suis - vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn, qua đó xác định chẩn đoán viêm màng não mủ do liên cầu lợn.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Hải, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng, thuốc giảm phù não, đồng thời theo dõi chặt chẽ huyết động và chức năng thần kinh.

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hoàn toàn, hết sốt, không còn đau đầu, các dấu hiệu thần kinh phục hồi tốt. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, không để lại di chứng.

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Hải cho hay viêm màng não do liên cầu lợn là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩnStreptococcus suis gây ra, có thể lây từ lợn sang người. Vi khuẩn xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, niêm mạc hoặc qua đường tiêu hóa khi ăn các sản phẩm từ lợn bệnh chưa được nấu chín kỹ, điển hình là tiết canh, lòng lợn tái.

"Đây là bệnh lý nguy hiểm vì vi khuẩn có thể gây viêm màng não mủ - tình trạng nặng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, dễ dẫn đến không qua khỏi hoặc để lại di chứng nặng nề nếu chậm trễ điều trị", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 1-3 ngày phơi nhiễm, gồm:

Toàn thân: Sốt cao 39-40°C, rét run, mệt mỏi, đau cơ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức.

Thần kinh: Đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng gáy - dấu hiệu kinh điển của viêm màng não; nặng hơn có thể co giật, mê sảng, hôn mê.

Da - mạch: Xuất huyết dưới da, ban tím; trong thể nhiễm trùng huyết có thể tụt huyết áp, suy đa cơ quan.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh vì dễ che lấp biểu hiện bệnh và làm chậm trễ chẩn đoán.

Thực tế, nhiều bệnh nhân thường mắc sai lầm như chủ quan khi sốt, đau đầu sau khi ăn tiết canh hoặc thịt lợn sống; tự mua thuốc giảm đau, kháng sinh tại nhà; hoặc nghĩ chỉ người giết mổ mới mắc bệnh. Trên thực tế, bất cứ ai ăn thịt lợn không an toàn hay tiếp xúc trực tiếp với lợn đều có nguy cơ nhiễm bệnh.

Để phòng bệnh, bác sĩ Hải nhấn mạnh người dân cần:

Tuyệt đối không ăn tiết canh, lòng lợn tái, các món chế biến từ thịt lợn chưa chín kỹ.

Sử dụng găng tay khi giết mổ hoặc chế biến thịt.

Rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với thịt sống hoặc lợn.

Chỉ mua thịt từ nguồn rõ ràng, có dấu kiểm dịch.