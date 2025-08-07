Trải nghiệm miễn phí ChatGPT Plus từ 8/8 khi đăng ký ShopeeVIP

Người dùng ShopeeVIP - gói ưu đãi với loạt quyền lợi từ Shopee - sẽ có cơ hội sử dụng 3 tháng ChatGPT Plus hoàn toàn miễn phí.

Chính thức ra mắt vào đầu tháng 7, ShopeeVIP - gói quyền lợi của Shopee với hơn 200 voucher, giá đăng ký 29.000 đồng/tháng - được nhiều tín đồ mua sắm chú ý bởi sự tiện lợi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bắt đầu từ sự kiện “Sale ngày đôi 8.8” sắp tới, Shopee sẽ mang đến loạt quyền lợi mới dành riêng cho hội viên ShopeeVIP, nổi bật nhất là ưu đãi 3 tháng trải nghiệm ChatGPT Plus hoàn toàn miễn phí. Chương trình đặc quyền này sẽ được triển khai từ ngày 8/8 đến hết ngày 8/11, trong đó sẽ áp dụng trước với người dùng hệ điều hành Android từ 0h ngày 8/8.

Bắt đầu từ 8/8, Shopee mang đến quyền lợi mới hấp dẫn cho hội viên ShopeeVIP: Miễn phí 3 tháng dùng thử ChatGPT Plus.

Với 3 tháng sử dụng miễn phí ChatGPT Plus, bên cạnh quyền lợi khác biệt so với gói ChatGPT cơ bản, người dùng ShopeeVIP sẽ được truy cập với tốc độ trả lời nhanh hơn, tiếp cận những tính năng mới như ChatGPT Agent cùng các mô hình AI tiên tiến nhất của OpenAI.

Để nhận ưu đãi, người dùng ShopeeVIP (hệ điều hành Android) chỉ cần thực hiện vài bước thao tác đơn giản. Cụ thể, vào 0h ngày 8/8, thông tin ưu đãi OpenAI - ChatGPT Plus sẽ xuất hiện tại mục “Quyền lợi từ đối tác” trên trang dành cho người dùng đang sử dụng gói ShopeeVIP. Sau khi bấm “Nhận ưu đãi”, người dùng sẽ được điều hướng đến trang OpenAI để đăng ký ChatGPT Plus và điền một số thông tin cá nhân bắt buộc. Hoàn thành đầy đủ bước được hướng dẫn, bạn có thể sử dụng ngay ChatGPT Plus miễn phí trong 3 tháng.

Thành viên ShopeeVIP sử dụng hệ điều hành Android có thể đăng ký ưu đãi miễn phí 3 tháng sử dụng Chat GPT Plus từ 0h ngày 8/8, số lượng có hạn.

Người dùng đủ điều kiện tham gia chương trình là hội viên ShopeeVIP tại thời điểm nhận mã ưu đãi, bao gồm cả thành viên hiện tại và thành viên mới đăng ký, đồng thời chưa từng đăng ký sử dụng ChatGPT Plus trước đó và có thẻ tín dụng quốc tế hoặc thẻ ghi nợ quốc tế. Bạn đọc có thể tham khảo thông tin cụ thể tại đây.

Đầu tư 29.000 đồng/tháng, người dùng ShopeeVIP giờ đây đã trở thành những “triệu phú voucher” đích thực với các đặc quyền được cập nhật mới mỗi tháng. Không chỉ giúp tiết kiệm và đơn giản hóa quá trình mua sắm trực tuyến, ShopeeVIP đang mở rộng nhiều quyền lợi hơn cho người dùng, hướng tới tối ưu đa dạng trải nghiệm trong đời sống thường nhật. Có thể kể đến những quyền lợi như mã giảm giá đến 20% được thêm mới mỗi ngày, mã miễn phí vận chuyển, mã giảm giá ShopeePay khi thanh toán đặt vé máy bay, khách sạn… đặc biệt là ưu đãi miễn phí 3 tháng dùng ChatGPT Plus và mã giảm giá độc quyền từ một số thương hiệu được cập nhật trong tháng 8 này.