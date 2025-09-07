Trải nghiệm mùa trăng đáng nhớ tại Parc Moon Festival 2025

Chuỗi lễ hội trung thu Parc Moon Festival 2025 mở màn rộn ràng, chào đón hàng nghìn khách hàng cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Parc Moon Festival là chuỗi lễ hội trung thu thường niên của Parc Mall, được tổ chức vào dịp kỷ niệm khai trương với thông điệp “Lấy chất liệu dân gian vẽ niềm vui hiện đại”. Năm nay, sự kiện diễn ra từ 30/8 đến 10/10. Các hoạt động trong chuỗi lễ hội vinh danh những giá trị văn hoá - nghệ thuật của dân tộc và gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết Trung thu.

Mùa trăng tròn đầy với chuỗi hoạt động thú vị

Được tạo thành từ các mảnh ghép màu sắc với sân khấu Moon Beat, mang chủ đề “Bùng nổ âm nhạc rộn ràng sắc hội”, các đêm trình diễn nghệ thuật vào mỗi tối cuối tuần hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị. Đó là sân khấu đậm chất dân gian như hát bội, đờn ca tài tử, dân ca, nhạc cụ dân tộc vào tối thứ sáu, chương trình thiếu nhi múa rối nước, kịch nói, múa lân, phá cỗ vào tối thứ bảy và đặc biệt là đại tiệc âm nhạc với dàn line-up chất lượng gồm Nicky, LyHan, Gemini Hùng Huỳnh, Nhật Hoàng, Phạm Anh Duy, HuyR, Lamoon, 52Hz.

Đêm khai mạc với sự góp mặt của á quân Em xin "say hi" LyHan.

Năm ngoái, nhiều bạn trẻ đã được tận hưởng mùa trung thu đáng nhớ tại Parc Mall. Vì thế, họ rất hào hứng khi được tiếp tục tham gia lễ hội tại Parc Moon Festival năm nay.

Ca sĩ Nicky cùng Parc Mall chúc mừng kỷ niệm 1 năm khai trương.

Không gian trung thu độc đáo

Chất dân gian không chỉ thể hiện qua các sự kiện, mà còn được sử dụng trong trang trí với hình tượng Thánh Gióng, cây tre, ngựa... bằng gam màu sắc rực rỡ, góp phần truyền tải thông điệp vươn mình lớn mạnh qua các năm.

Hệ trang trí lấy ý tưởng từ hình tượng Thánh Gióng và thông điệp vươn mình chung của đất nước.

Parc Moon Festival 2025 còn ghi dấu ấn với bộ trưng bày tranh vẽ trung thu độc quyền khổng lồ, để khách tham quan có thể tìm hiểu hoạt động trung thu xưa như mâm cỗ trung thu, múa lân, rước đèn, phá cỗ…

Điểm nhấn sự kiện năm nay là không gian nghệ thuật lồng đèn truyền thống “Trung thu rước rồng” rộng đến 400 m2, với 4 khu trưng bày các loại lồng đèn con cá, con cua, lồng đèn bươm bướm... Đây không chỉ là không gian nghệ thuật, mà còn là nơi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ dưới ánh trăng rằm, trẻ em được trải nghiệm niềm vui mới mẻ trong khung cảnh hiện đại và sáng tạo.

Không gian nghệ thuật lồng đèn truyền thống tái hiện trung thu xưa.

Chia sẻ về sự kiện, bà Bùi Nguyệt Nga, Phó tổng giám đốc Vạn Thái Land kiêm chủ đầu tư TTTM Parc Mall, cho biết: “Parc Mall là TTTM của người Việt và được vận hành bởi người Việt. Vì vậy, chúng tôi đề cao giá trị truyền thống văn hóa, đặc biệt trong dịp Trung thu. Năm ngoái, chúng tôi may mắn khai trương ngay vào mùa trăng tròn với chuỗi lễ hội Parc Moon Festival thành công, đón tiếp gần 1 triệu lượt khách chỉ trong tháng 9. Bởi thế, dịp này rất ý nghĩa với Parc Mall. Hàng năm, dịp trung thu cũng là dịp kỷ niệm khai trương. Vì thế, chúng tôi sẽ mang chuỗi lễ hội Parc Moon Festival quay trở lại. Đây sẽ là điểm hẹn văn hóa mỗi dịp trung thu của người dân TP.HCM, có thể lan tỏa nét đẹp văn hóa đến khách du lịch khi ghé thăm thành phố”.