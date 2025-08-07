Trải nghiệm sống ở TP.HCM của người nước ngoài

Từ một lần sang khám bệnh, Andrew Lynch chọn sống ở TP.HCM lâu dài. Không riêng ông, nhiều người nước ngoài gắn bó với thành phố vì chi phí thấp, an toàn và nhịp sống năng động.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn TP.HCM sinh sống lâu dài. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Năm 2003, ông Andrew Lynch (57 tuổi, quốc tịch Australia) lần đầu đặt chân đến TP.HCM trong chuyến du lịch khám phá châu Á. Cơ duyên đưa ông gặp gỡ và kết hôn với một người phụ nữ Việt. Sau đó, cả hai trở lại Australia sinh sống.

Đến năm 2015, ông Lynch cùng vợ quay lại TP.HCM để khám bệnh. Sau 3 tháng điều trị, ông quyết định chọn thành phố này làm nơi an cư lâu dài.

"Quyết định này đến từ nhiều yếu tố nhưng tôi yêu quý người dân và lối sinh hoạt ở TP.HCM. Nơi đây rất đáng sống", ông nói với Tri Thức - Znews.

Theo khảo sát được công bố đầu tháng 6 bởi Gensler, công ty thiết kế và tư vấn hàng đầu thế giới, TP.HCM xếp thứ hai trong số 65 thành phố toàn cầu có khả năng "giữ chân" cư dân tốt nhất. Dẫn đầu danh sách là Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), nơi 64% cư dân cho biết họ "không nghĩ đến" hoặc "rất không nghĩ đến" việc chuyển đi. Tỷ lệ này tại TP.HCM là 61%, theo sau là Singapore với 59%.

Chi phí sinh hoạt phải chăng

Ông Andrew Lynch cho biết ông từng mắc bệnh liên quan đến thực quản, thường xuyên bị nghẹn khi ăn. Dù đã khám nhiều nơi ở Australia, ông không nhận được chẩn đoán rõ ràng. Nhờ lời giới thiệu của gia đình bên vợ, ông đến TP.HCM thăm khám và được điều trị tận tình. Kể từ đó, ông dần xem thành phố này là nơi đáng sống.

Andrew (trái) cảm thấy TP.HCM là nơi đáng sống vì chất lượng y tế và chi phí thấp. Ảnh: NVCC.

Nói về ẩm thực, ông Lynch cho biết TP.HCM có nhiều món ăn đa dạng, hợp khẩu vị, như bánh canh xắt, bánh mì, cơm tấm... Trong khi đó, tại đảo nơi ông sinh sống ở Australia, món Việt hiếm và đắt đỏ hơn nhiều.

"Chi phí sinh hoạt ở TP.HCM rẻ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, tiền điện mỗi tháng ở Australia khoảng 700 AUD (gần 12 triệu đồng), trong khi ở Việt Nam, hai vợ chồng tôi chỉ tốn khoảng 3 triệu đồng", ông nói.

Theo báo cáo Expat Insider 2024, Việt Nam là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất trên thế giới dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến khi xét về yếu tố tài chính cá nhân.

Bên cạnh vị trí đầu về tài chính cá nhân, Việt Nam cũng đứng thứ 14 về các điều kiện làm việc cho người nước ngoài (bao gồm triển vọng nghề nghiệp, mức lương và an ninh việc làm), thứ 29 về các dịch vụ thiết yếu như đời sống kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ và thứ 40 về chất lượng cuộc sống.

Tania James cảm thấy an toàn khi sống ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Sống tại TP.HCM suốt 4 năm qua, Tania James (36 tuổi, người Nam Phi) cho biết mức sống tại đây khá thoải mái so với nhiều nơi khác mà cô từng đi qua.

"Với thu nhập hiện tại, tôi không quá áp lực về chi phí thuê nhà, ăn uống hay đi lại. Nếu biết cách chi tiêu hợp lý, hoàn toàn có thể sống tốt và thậm chí tiết kiệm được một khoản kha khá mỗi tháng", cô chia sẻ.

Trước đây, James từng là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ. Hiện tại, cô chuyển sang làm truyền thông cho một công ty đa quốc gia có văn phòng tại phường Bến Thành. Công việc mới không chỉ giúp James cải thiện thu nhập mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ, giúp cô có cái nhìn đa chiều hơn về TP.HCM.

Không muốn rời đi

Với Tania James, TP.HCM là một trong những nơi an toàn nhất mà cô từng sống. Trong 3 năm ở Chicago (Mỹ), cô không dám ra đường một mình vào buổi tối vì lo bị quấy rối hoặc gặp tình huống nguy hiểm. Còn ở Manila (Philippines), cô từng bị móc túi.

"TP.HCM thì khác. Tôi có thể ra ngoài vào ban đêm, đi qua các khu trung tâm vẫn thấy đèn sáng, người đi lại đông đúc, hàng quán nhộn nhịp. Và cho đến nay, chưa từng có điều gì tồi tệ xảy ra với tôi”, cô bộc bạch.

Chuyển đến TP.HCM khoảng một năm, Ko Hee-joo (29 tuổi, người Hàn Quốc) cho biết cô và chồng đã dần thích nghi với cuộc sống tại đây. Hiện cô làm công việc tự do trong lĩnh vực quảng cáo, nhận dự án từ công ty tại Hàn Quốc, đồng thời thuê căn hộ để sống cùng chồng.

Ban đầu, việc chuyển đến TP.HCM do chồng Ko được công ty cử sang công tác. Không có quá nhiều lựa chọn, vợ chồng cô đã chọn thành phố này bởi đây là một trong những đô thị lớn, có hệ thống hạ tầng tương đối hoàn thiện và đủ điều kiện để xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài.

Điều khiến Ko yêu mến TP.HCM là thời tiết không lạnh quanh năm và nhịp sống sôi động.

Ko Hee-joo dự định sống ở TP.HCM lâu dài. Ảnh: NVCC.

"Tôi thích cảm giác khi cả thành phố bắt đầu nhộn nhịp từ sáng sớm. Mỗi lần thức dậy và nhìn dòng người tấp nập ra đường đi làm, tôi cảm thấy mình cũng có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới", cô nói.

Việc học tiếng Việt cũng mang lại cho Ko nhiều trải nghiệm tích cực. Những lời động viên từ người dân địa phương đã tiếp thêm động lực để cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Dù vậy, Ko cũng nhận thấy một số khác biệt so với Hàn Quốc, đặc biệt là trong các thủ tục hành chính và dịch vụ giao nhận.

"Những việc vốn chỉ mất một ngày ở Hàn Quốc thì tại TP.HCM có thể mất vài ngày. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy khó chịu, tôi học cách sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn", cô tiết lộ.

Dự định gắn bó lâu dài với TP.HCM, Ko bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thành phố: "Tôi cảm nhận TP.HCM đang thay đổi mỗi ngày. Nơi đây có rất nhiều cơ hội và tôi hy vọng có thể sống và làm việc lâu dài tại đây", cô khẳng định.