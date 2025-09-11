Trải nghiệm trạm sạc V-Green có khả năng phục vụ 70 xe điện cùng lúc

Gần đây, khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) xuất hiện thêm trạm sạc xe điện V-Green với quy mô 35 trụ sạc công suất lớn và mặt bằng rộng rãi, trở thành điểm đến của các chủ xe điện VinFast.

Nhiều chủ xe VinFast chia sẻ về một trạm sạc lớn nằm tại địa chỉ số 5 đường Trần Vỹ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, được cho là một trong những trạm sạc V-Green lớn nhất tại khu vực.

Trạm sạc này đã nhanh chóng được nhiều người dùng xe điện quan tâm.

Với quy mô lớn, trạm sạc được nhiều người tại khu vực trung tâm sử dụng, phần lớn là chủ xe dịch vụ thường xuyên lui tới. Trạm sạc có tới 35 trụ 120 kW, tương đương 70 cổng sạc, có thể phục vụ 70 xe điện cùng lúc, đặc biệt là những mẫu xe lớn như VF 8 và VF 9.

Trạm sạc Trần Vỹ có mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng, nhiều tiện ích xung quanh, có thể phục vụ 70 xe điện cùng lúc.

Điểm cộng của trạm sạc là mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng, xung quanh có nhiều tiện ích. Toàn bộ trụ sạc tại đây đều đáp ứng tiêu chuẩn CCS2 quốc tế và hỗ trợ toàn bộ các mẫu xe điện VinFast hay các dòng xe dịch vụ Herio Green, Limo Green...

Trạm sạc được chủ đầu tư lựa chọn bởi vị trí thuận tiện, đông dân cư.

Chia sẻ về quyết định đầu tư trạm sạc, ông Bùi Hải Nam, Chủ tịch Công ty cổ phần Giải pháp sạc DIMEC, cho biết đây là giải pháp để phục vụ nhu cầu sạc ngày càng tăng của khách hàng Việt. Để tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, phía DIMEC đã lựa chọn địa điểm là khu vực đông đúc dân cư, có giao thông thuận lợi, mặt bằng có diện tích lớn. Ông Bùi Hải Nam cũng bật mí thêm, mức đầu tư cho trạm sạc V-Green tại số 5 Trần Vỹ lên tới gần 25 tỷ đồng , có thể gọi là “trạm sạc triệu đô”.

Tài xế Nguyễn Trung Hảo chia sẻ sự hài lòng với sự xuất hiện của hệ thống trạm sạc quy mô lớn tại Hà Nội.

Sự xuất hiện của trạm sạc quy mô lớn tại Trần Vỹ cũng như liên tiếp các trạm sạc quy mô tại các tuyến phố trung tâm tại Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng chủ xe điện. “Các trạm sạc xe điện V-Green tại Hà Nội hiện nay ngày càng nhiều, quy mô lớn, chất lượng tốt, sạc nhanh và ổn định nên thuận tiện hơn cho các chủ xe điện, đặc biệt là tài xế chạy dịch vụ như chúng tôi”, anh Nguyễn Trung Hảo, tài xế Xanh SM, chia sẻ.

Anh Đinh Hoàng Tuấn (Hà Nội) cho rằng, hệ thống trạm sạc ngày càng dày đặc của V-Green sẽ giúp nhiều người dân tự tin chuyển đổi xanh.

Có mặt tại trạm sạc ở Trần Vỹ, anh Đinh Hoàng Tuấn dùng 3 từ “chất lượng tốt”, “đẹp” và “sạch sẽ” khi đánh giá về hệ thống trạm sạc xe điện VinFast hiện tại. “Có những trạm sạc nhượng quyền như tại đây sẽ giúp việc sạc pin thuận tiện hơn, từ đó người dân sẽ chuyển đổi sang xe điện nhiều hơn. Mô hình này phát triển sẽ giúp Việt Nam bắt nhịp nhanh hơn với nhiều nước trên thế giới về xe điện. Tôi hy vọng mô hình trạm sạc nhượng quyền này của V-Green ngày càng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ”, anh Tuấn bày tỏ.