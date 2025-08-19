Trải nghiệm xe máy điện Honda - tăng tốc mạnh, chưa hài lòng cốp xe

Tôi là Minh Thư (24 tuổi), nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Xe máy là phương tiện di chuyển hàng ngày của tôi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có cơ hội trải nghiệm xe máy điện.