Trải nghiệm xe máy điện Honda - tăng tốc mạnh, chưa hài lòng cốp xe

Tôi là Minh Thư (24 tuổi), nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Xe máy là phương tiện di chuyển hàng ngày của tôi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có cơ hội trải nghiệm xe máy điện.
Chiếc xe tôi có cơ hội trải nghiệm là Honda CUV e:, chỉ cho thuê không bán. Về cảm quan cá nhân, tôi cho rằng chiếc xe sở hữu ngoại hình khác biệt so với phần lớn xe 2 bánh trên thị trường.
Chiều cao yên của chiếc xe máy điện ở mức 765 mm, cho phép tôi chống chân thoải mái và dễ dàng điều khiển.
Tôi cũng đang sử dụng một mẫu xe tay ga cùng thương hiệu với CUV e:, do đó loạt thao tác với smartkey như mở khóa, khởi động, mở cốp là khá quen thuộc.
Khởi động xe, điều ấn tượng đầu tiên với tôi là sự êm ái. Chiếc Honda CUV e: gần như không phát ra âm thanh khi khởi động. Nếu không có thông tin hiển thị trên màn hình TFT, tôi gần như không nhận ra chiếc xe máy điện đã sẵn sàng.
Honda CUV e: sở hữu lượng mô-men xoắn đến 22 Nm. Chiếc xe phản hồi gần như lập tức với thao tác vặn tay ga, khiến tôi mất một lúc lâu để làm quen.
Tính năng ngắt điện khi bóp phanh cũng gây ra vài sự bối rối cho tôi, nhất là khi cần quay đầu hoặc sang đường.
Khi đã quen thuộc với việc cầm lái một chiếc xe máy điện, tôi cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn chung, điều khiển Honda CUV e: không quá khác biệt so với chiếc xe tay ga chạy xăng mà tôi đang sử dụng hàng ngày.
Một trong những tính năng mà tôi yêu thích nhất trên Honda CUV e: là chế độ lùi. Với nữ giới, tính năng này rất hữu dụng, nhất là khi Honda CUV e: là một chiếc xe máy điện nặng gần 120 kg.
Hộc để đồ trước xe tích hợp cổng sạc USB-C khá tiện dụng. Tôi có thể lưu trữ và sạc điện thoại đồng thời.
Thông qua kết nối Bluetooth với thiết bị di động, tôi có thể điều chỉnh phát nhạc ngay trên Honda CUV e:. Màn hình TFT của xe cũng hiển thị bản đồ, chỉ khả dụng khi người dùng kết nối xe với thiết bị di động thông qua ứng dụng Roadsync Duo.
Bên dưới yên là khu vực đặt 2 gói pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời để sạc tại nhà, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 73 km theo công bố từ hãng. Mỗi gói pin nặng khoảng 10 kg, không quá nặng nhưng đủ khiến tôi cảm thấy vất vả khi nhấc lên.
Do ưu tiên phần lớn không gian cho 2 gói pin, cốp xe gần như không thể chứa thêm nhiều vật dụng cá nhân, dù chỉ là một chiếc túi xách kích thước nhỏ. Từ góc độ cá nhân, tôi không cho rằng mình cảm thấy hài lòng với Honda CUV e: ở điểm này.
Tuy vậy, Honda CUV e: là một mẫu xe khá lạ, thú vị và đáng để thử, nhất là với những người chưa từng tiếp xúc xe máy điện như tôi.
Bên cạnh đó, việc phải tháo rời 2 khối pin khá nặng mang đi sạc cũng có thể gây ra những khó khăn nhất định với nhóm khách hàng nữ. Mỗi gói pin mất khoảng 6 giờ để sạc đầy, sử dụng dock sạc kèm theo xe khi thuê.
Honda CUV e: hiện có thể được thuê theo gói 3 tháng hoặc 6 tháng, chi phí 1,472 triệu đồng/tháng. Đây là một trong 2 xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam, bên cạnh ICON e: nhắm đến nhóm khách hàng học sinh.
