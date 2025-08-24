Trái tim chàng trai 33 tuổi 'hồi sinh'

Bệnh viện TWQĐ 108 phối hợp với BV Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy – ghép tạng từ nam thanh niên 33 tuổi chết não và tiến hành ghép tim cho bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối.

Trái tim chàng trai 33 tuổi chết não được ghép cho bệnh nhân 60 tuổi. Ảnh: BVCC.

Đại tá, tiến sĩ Ngô Vi Hải - Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân L.V.L., 60 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, được chẩn đoán bệnh cơ tim thể giãn, EF 15% suy tim giai đoạn IV, đã có nhiều cơn rung thất, phải cấy máy phá rung, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân có chỉ định ghép tim tuyệt đối.

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, đã 6 lần gia đình hy vọng khi nhận tin có tim hiến được điều phối, nhưng lần nào cũng kết thúc trong hụt hẫng - ông L. vẫn chưa thể ghép tim vì nhiều lý do khách quan. Tuy nhiên, bệnh nhân L. và gia đình không bỏ cuộc, họ đều mong chờ "phép màu" sẽ đến.

Một lần nữa, bệnh nhân L. được thông báo có người hiến tặng tim ghép.

Bệnh nhân L. được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Ảnh: BVCC.

Hơn 24 giờ chờ hồi sinh trái tim mới

Người hiến tạng là nam thanh niên 33 tuổi, được chẩn đoán chết não do chấn thương sọ não.

Nhờ nghĩa cử cao đẹp, 15h ngày 20/8, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối, ghép tạng Quốc gia. Ngay sau đó, Trung tâm Ghép tạng và Tiểu ban ghép tim (Bệnh viện TWQĐ 108) phối hợp xác nhận lại mong muốn ghép tim của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.

- 21h30 ngày 20/8: Hội chẩn nội viện được tiến hành.

- 13h00 ngày 21/8: Kíp lấy tim của Bệnh viện TWQĐ 108 gồm TS Ngô Vi Hải - Chủ nhiệm khoa Ngoại Lồng ngực và TS Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch xuất phát, di chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

- 16h30 ngày 21/8: Tạng tim được lấy ra từ cơ thể người hiến và vận chuyển khẩn trương về viện.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện TWQĐ 108, trái tim được vận chuyển đến Bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho ca ghép.

- 18h30 ngày 21/8: Nhịp tim đầu tiên đập trong lồng ngực bệnh nhân.

Sau ghép, bệnh nhân được chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24h. Tới nay, sau 24 giờ, tình trạng của bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim kiểm tra cho thấy hình thái và chức năng co bóp của tim ghép rất tốt.

Sứ mệnh cao cả của người lính quân y thời bình

Ngày 21/8 cũng là thời điểm diễn ra tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Giữa biển cờ hoa và dòng người náo nức đón chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh, chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện TWQĐ 108, cùng sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, di chuyển khẩn trương với trọng trách và niềm hy vọng khai sinh một cuộc sống mới.

"Trong quá trình lấy và ghép tim, chúng tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với cả hai gia đình. Với gia đình người hiến, trách nhiệm của chúng tôi là để nghĩa cử cao đẹp của họ không trở nên vô ích. Còn với gia đình người nhận tim, đây là cơ hội duy nhất tái sinh một cuộc sống mới cho bệnh nhân", TS Ngô Vi Hải cho biết.

Trung tá, TS Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ ca ghép tim từ người hiến chết não thành công là minh chứng cho vai trò trung tâm trong tổ chức và điều hành hiến ghép tạng của Bệnh viện TWQĐ 108.

"Đây không chỉ là kết quả của kỹ thuật cao, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm và tận tụy của tập thể thầy thuốc quân dân y. Thành công này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp cả nước mừng Quốc khánh, như một chiến công y học góp vào niềm vui chung của dân tộc", TS Lê Trung Hiếu nhận định.