Tràn lan loại chứa thuốc chất cấm, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Theo Cục Quản lý Dược, Việt Nam đã ngừng lưu hành thuốc chứa Phenylbutazone do nguy cơ dị ứng, suy đa tạng. Người dân tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm này.

Loại thuốc "trị dứt điểm gout" chứa Phenylbutazone được rao bán trên thị trường. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhập viện vì tự ý sử dụng sản phẩm có chứa hoạt chất Phenylbutazone, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, một số bệnh nhân đã xuất hiện phản ứng dị ứng nặng sau khi dùng sản phẩm quảng cáo là “thuốc trị đau khớp”. Các biến chứng ghi nhận gồm sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, trong đó có ca tử vong.

Điểm đáng lo ngại là các triệu chứng thường khởi phát muộn, ít nhất một tuần sau khi dùng, thậm chí có trường hợp 1-3 tháng mới biểu hiện. Điều này khiến quá trình khai thác bệnh sử, tìm nguyên nhân dị ứng và chẩn đoán lâm sàng gặp nhiều khó khăn.

Các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh lý nhiễm trùng, khiến người bệnh đi khám ở chuyên khoa khác, kéo dài thời gian chẩn đoán và chậm trễ trong điều trị. Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân không nhớ chính xác tên sản phẩm do nhãn mác thường in bằng tiếng nước ngoài.

Kết quả tra cứu từ Cục Quản lý Dược khẳng định đến nay, tại Việt Nam không có thuốc chứa Phenylbutazone được cấp phép lưu hành, cũng không có hoạt chất hay thành phẩm nào chứa Phenylbutazone được cho phép nhập khẩu. Như vậy, toàn bộ sản phẩm người dân mua trên mạng đều không hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Để phòng ngừa, Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các địa phương thông báo khẩn đến các cơ sở kinh doanh dược và người dân, tuyệt đối không mua, bán, sử dụng các thuốc chứa Phenylbutazone hoặc thuốc không rõ nguồn gốc.

Người bệnh phát ban toàn thân nặng khi dùng thuốc chứa Phenylbutazone. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Khi phát hiện các sản phẩm này trên thị trường, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Đồng thời, ngành y tế địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc theo lời quảng cáo trên mạng xã hội.

Cục cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dược, bệnh viện, phòng khám rà soát lại thông tin đăng tải trên website, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo sai lệch về Phenylbutazone, tránh gây hiểu nhầm đây là thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.

Người dân được nhấn mạnh chỉ nên mua thuốc tại nhà thuốc hợp pháp, có giấy phép hoạt động, và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Việc tự ý dùng thuốc trôi nổi có thể gây phản ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phenylbutazone là một loại thuốc chống viêm, giảm đau không steroid, từng được sử dụng trong điều trị gout cấp và viêm cứng khớp đốt sống. Tuy nhiên, do nguy cơ gây hại nghiêm trọng, thuốc này đã bị nhiều quốc gia loại bỏ khỏi danh mục lưu hành.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng & Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết những ca dị ứng nặng liên quan đến Phenylbutazone thường rất phức tạp, thời gian hồi phục kéo dài, thậm chí sau khi đã khỏi vẫn có thể tái phát, dù không tiếp xúc lại với thuốc. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân còn có nguy cơ gặp biến chứng muộn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.