Trắng đêm cứu hộ ôtô ngập nước, chết máy do mưa bão

Suốt đêm 25 và sáng 26/8, chàng trai trẻ Ngô Đình Quốc thức trắng, kéo xe qua vùng nước ngập miễn phí cho 5 người dân quanh khu vực Tây Mỗ, An Khánh (Hà Nội).

Anh Ngô Đình Quốc cứu hộ các ôtô chết máy trong mưa bão tôi 25/8.

Sáng 26/8, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh “ngập như sông”, hàng loạt ôtô, xe máy chết máy giữa đường. Trong tình cảnh đó, anh Ngô Đình Quốc (26 tuổi, quê Phú Thọ) vẫn miệt mài chạy xe cứu hộ xuyên đêm, hỗ trợ miễn phí nhiều trường hợp gặp nạn.

Trên mạng xã hội, hành động của Quốc nhanh chóng được chia sẻ và nhận về nhiều lời cảm ơn. Anh Nguyễn Đình Mạnh (trú tại An Khánh, Hà Nội) kể, khoảng 2h sáng, khi ra kiểm tra thì phát hiện ôtô đã ngập nửa bánh và chết máy. “Tôi thật sự không hi vọng nhiều vì trời mưa xối xả, đường ngập sâu. Vậy mà chỉ 30 phút sau, Quốc có mặt và kéo xe tôi về gara an toàn. Xe may mắn chưa hư hại gì. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn ấy”, anh Mạnh nói.

Một trường hợp khác là anh Đức, cư dân khu đô thị Smart City, bị kẹt xe ở cổng Bảo tàng Quân đội lúc 3h sáng. Được giới thiệu số điện thoại của Quốc, anh nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ. “Sau khi kéo xe, tôi ngỏ ý gửi chút tiền cảm ơn nhưng bạn ấy kiên quyết từ chối. Tôi thực sự bất ngờ và biết ơn”, anh Đức chia sẻ.

Hành động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do mưa bão của anh Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quốc cho biết chỉ nghĩ đơn giản là rảnh thì giúp người, đặc biệt là phụ nữ hoặc những ai không rành về xe cộ. “Tối qua tôi đăng lên hội nhóm để xem có ai cần cứu hộ. Không ngờ nhiều người quan tâm và gọi đến vậy. Một mình tôi không thể đi hết, nên chỉ giúp được những nơi xe vào được”, Quốc nói.

Suốt đêm 25 rạng sáng 26/8, anh đã hỗ trợ tổng cộng 5 trường hợp, chiếc cuối cùng được kéo về gara lúc hơn 5h sáng. Tất cả đều được Quốc từ chối nhận tiền.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 khiến Hà Nội ngập sâu trên diện rộng, nhiều người dân buộc phải nghỉ làm, cho con nghỉ học vì không thể di chuyển. Trong mưa ngập, nghĩa cử của tài xế trẻ như một điểm sáng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

