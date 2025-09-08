'Trăng máu' huyền ảo ở Việt Nam và trên thế giới

Nguyệt thực toàn phần diễn ra đêm 7/9 và rạng sáng 8/9, được quan sát tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Australia. Đây là hiện tượng Mặt Trăng tiến vào vùng bóng của Trái Đất, tối dần và chuyển từ màu bạc sang màu đỏ (còn gọi là "trăng máu") trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Trong ảnh là diễn biến nguyệt thực toàn phần lúc 22h ngày 7/9 đến 1h10 ngày 8/9 tại Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: Kiên Nguyễn.

Từ 1h ngày 8/9, người dân Hà Nội có thể quan sát hiện tượng "trăng máu". Thời điểm này, Mặt Trăng mang màu đỏ cam rực rỡ. Ảnh: Quang Anh.

Ngoài sắc đỏ cam đặc trưng khi toàn phần, đôi lúc ngay trước và sau giai đoạn này, Mặt Trăng còn xuất hiện vệt sáng xanh tím mờ. Hiện tượng này do ánh sáng Mặt Trời xuyên qua tầng ozone của Trái Đất. Ảnh: Châu Sa.

Trên thế giới, 5,8 tỷ người, tương đương khoảng 71% dân số thế giới, sống ở những khu vực địa lý đông dân nhất thuộc Đông bán cầu có tầm nhìn hoàn hảo để chứng kiến hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút. Trong ảnh, "trăng máu" xuất hiện phía trên mái cổng Vĩnh Định Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Maxim Shemetov/Reuters.

Một người đàn ông chỉnh kính thiên văn để quan sát nguyệt thực rõ hơn tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Willy Kurniawan/Reuters.

"Trăng máu" mọc phía sau tượng nữ thần Athena ở Athens, Hy Lạp. "Điểm đặc biệt của nguyệt thực là diễn biến từ từ. Khác với nhật thực xảy ra rất nhanh và chỉ quan sát được ở một số vị trí nhất định, nguyệt thực có thể theo dõi thoải mái hơn, chỉ cần ở đúng bán cầu", Noah Petro, Trưởng phòng thí nghiệm địa chất hành tinh của NASA, cho biết. Ảnh: Ayhan Mehmet/Anadolu.

Nguyệt thực một phần xuất hiện phía trên sông Thames và Greenwich, London. Nguyệt thực thường có 3 dạng chính: toàn phần (toàn bộ Mặt Trăng đi vào vùng bóng của Trái Đất), một phần (chỉ một phần Mặt Trăng bị che khuất, tạo thành mảng tối rõ rệt) và nửa tối (Mặt Trăng đi qua vùng bóng nửa tối bên ngoài, khiến ánh sáng mờ đi khó nhận biết). Ảnh: Guy Corbishley/Alamy Live News.

Trăng máu có thể quan sát được ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó bức ảnh này được chụp tại Kenya. Ảnh: Reuters/Thomas Mukoya.

Bức ảnh phơi sáng kép cho thấy Mặt Trăng trong thời điểm nguyệt thực phía trên Kim tự tháp Khafre ở Giza, Ai Cập. Ảnh: Sui Xiankai/Tân Hoa xã.

