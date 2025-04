Tranh cãi dàn ôtô 'sống ảo' trên bãi rêu ở Ninh Thuận

Bức ảnh một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport đỗ trên bãi rêu Từ Thiện ngay trước con tàu Thành Hưng 06 (quốc tịch Việt Nam) nằm tại khu vực Bãi Thông ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hâm nóng địa điểm vốn nổi tiếng này trở lại.

Du khách N.M.T. chứng kiến nhiều chủ lái xe vào bãi hồi đầu tháng 4 tỏ ra bức xúc vì hành động này. T. cho biết việc chạy ôtô vào bãi rêu có thể gây tổn hại đến hệ sinh thái rêu và san hô.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều ngày 4/4, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, cho biết đã nắm được tình hình sự việc và điều phối lực lượng công an biên phong điều tra, tham mưu đúng pháp luật quy định.

Thông tin từ trang điện tử huyện Thuận Nam, bãi biển ở làng Từ Thiện này, dài hơn 4 km, rộng tầm 1 km. Cánh đồng rêu chỉ xuất hiện vào tháng 3-4 hàng năm. Theo kinh nghiệm của dân bản địa, rêu sẽ lộ diện 2 lần trong ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn khi thủy triều rút.

Bên cạnh bãi rong sống nhờ trên các phiến đá vôi, nhiều loài sinh vật khác chẳng hạn rong nho biển, sao biển, cá, ốc, trùng biển, san hô mềm… cũng sinh sống tại đây.

Do đó, việc điều khiển xe hoặc tiếp cận khu vực này để "sống ảo" có thể ảnh hưởng đến loài sinh vật cư ngụ ở đây, đáng chú ý, sức nặng ôtô có thể "cày nát" lớp rêu xanh đang vào mùa đẹp nhất.

Trước đó, để đảm bảo an ninh cho người dân, du khách, xã phối hợp cùng Biên phòng cắm biển cảnh báo, cũng như phát thông báo trên loa, đài hạn chế đến gần tàu chụp ảnh.

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Địa phương nổi tiếng với bãi biển đẹp, như bãi biển Ninh Chữ và vịnh Vĩnh Hy.